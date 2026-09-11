Este fin de semana llega “Costanera Emprende” con más de 100 emprendedores en Concordia

Este fin de semana Concordia sumará una nueva propuesta para disfrutar en familia y con amigos. Se trata de la primera edición de “Costanera Emprende”, una feria organizada por emprendedores que reunirá a más de 100 expositores de distintos puntos de Entre Ríos.

La actividad tendrá lugar durante el sábado 12 y domingo 13 de septiembre en la zona del puerto de Concordia, específicamente detrás de los galpones de Costa Ciencia, Pueblo Yorioche y Pueblos Originarios, en un espacio que los organizadores consideran ideal para recorrer, realizar compras y pasar la tarde frente a uno de los sectores más atractivos de la ciudad.

En diálogo con 7Páginas, uno de los principales organizadores, Bruno Bou, explicó que se trata de la primera experiencia de estas características y destacó la importante convocatoria alcanzada.

“Este sábado 12 y domingo 13 de septiembre tendremos la primera edición de Costanera Emprende, donde habrá más de 100 emprendedores de distintos puntos de Entre Ríos”, señaló.

La propuesta incluirá una amplia variedad de productos, con fuerte presencia de artesanías y diferentes opciones para compartir durante la tradicional ronda de mate.

Una feria para toda la familia

Bou destacó especialmente las características del lugar elegido para desarrollar el evento y consideró que permitirá generar un espacio de encuentro para vecinos y visitantes.

“Creemos que vamos a tener un gran marco de público, ya que el lugar es excelente. Es muy lindo para pasar la tarde, compartir en familia y disfrutar”, expresó.

Los visitantes podrán recorrer los distintos puestos y encontrar productos de numerosos rubros, con el objetivo de que la feria se convierta en un gran paseo comercial al aire libre.

Una de las premisas de la organización fue reunir emprendimientos que trabajen con precios accesibles, de manera que el público pueda realizar compras y, al mismo tiempo, los emprendedores tengan una buena oportunidad para mostrar y comercializar sus productos.

Más de 100 emprendedores

La convocatoria superó las expectativas iniciales y, según explicó Bou, ya no quedan lugares disponibles para nuevos expositores, debido a que todos los espacios fueron reservados.

Los emprendedores abonaron un valor de 40.000 pesos por los dos días, mientras que la organización se hizo cargo del alquiler del predio y de la seguridad necesaria para que los puestos puedan permanecer armados durante la noche.

Cada expositor, además, llevará sus propios elementos y bebidas para desarrollar su actividad durante las dos jornadas.

En cuanto a los medios de pago, cada emprendedor determinará las modalidades disponibles, aunque desde la organización estimaron que habrá diversas alternativas para facilitar las compras.

Entrada gratuita

Uno de los principales atractivos para el público será que el ingreso a Costanera Emprende será totalmente gratuito.

Los organizadores invitaron a las familias de Concordia y de localidades cercanas a acercarse durante el fin de semana para recorrer la feria y acompañar a los emprendedores.

“Los esperamos a todos”, expresó Bou, quien también agradeció a Mari Pellini, de Entre Costanera, por facilitar el espacio para la realización de esta primera edición.

Una primera experiencia que apunta a diciembre

La organización también anticipó que, si esta primera edición tiene la respuesta esperada, existe la intención de repetir la propuesta durante el mes de diciembre, aprovechando la temporada de verano y la mayor circulación de vecinos y turistas por la Costanera de Concordia.

“Creemos que si sale algo lindo, ya iremos preparándonos para lo que será diciembre, cuando volveremos nuevamente”, adelantó Bou.

De esta manera, Costanera Emprende busca instalarse como una nueva alternativa dentro de la agenda de actividades de Concordia, combinando emprendedurismo, producción local, paseo y encuentro familiar en uno de los espacios tradicionales de la ciudad.

Por Marcelo Gonzalez