Este fin de semana se realiza el 21º Encuentro Coral Termal en Chajarí

El 21º Encuentro Coral Termal es organizado por Coral Cantiamo con el apoyo del Gobierno Municipal y contará con la participación de 11 coros provenientes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. El mismo fue declarado de Interés Municipal por Resolución Nº036 del Concejo Deliberante de nuestra ciudad.

El concierto de apertura que tendrá lugar este viernes 12 de septiembre, desde las 20:30 horas, en la Parroquia Santa Rosa de Lima. El sábado 13, también desde las 20:30 horas, habrá conciertos simultáneos en el Auditorio del Centro Cultural Municipal y en la Parroquia San José Obrero. Para finalizar, el día domingo 14, a partir de las 11 horas, se llevará a cabo el Concierto de Despedida en la piscina semiolímpica del parque termal “Daniel Tisocco”. Es preciso remarcar que la entrada a todas las fechas de este encuentro es libre y gratuita.

Además, los grupos corales realizarán talleres de técnica vocal y ensayos, y podrán disfrutar de las piscinas de termas y de city tours con guías. El viernes tendrá lugar la cena de bienvenida con presentación artística de las delegaciones, el sábado se realizará la cena show del coreuta con DJ, entrega de presentes y la presentación de la Masa Coral (obra con participación de todos los coros), y el domingo tendrá lugar un almuerzo de despedida. Todas estas actividades se realizarán en el salón de fiestas del RC Tan 7 de Chajarí.

Coros participantes de la vigésima primera edición del Encuentro Coral Termal

-Coro Italiano de Merlo – Directora Ivana Pocoví (Merlo, Buenos Aires).

-Coro del Inst. Universitario Aeronáutico – Director Alej. Seimandi (Córdoba).

-Coro Municipal de Urdinarrain – Dir. Esteban Claus (Urdinarrain, Entre Ríos).

-Coro de Egresados del Inst. Domingo Zipoli – Dir. Cecilia Reynoso y Esteban Ferreyra (Córdoba).

-Coro Docente del Suteba Merlo – Dir. Lisandro Pocovi (Merlo, Buenos Aires).

-Coro Estable Municipal de Caseros – Dir. César Arce (Caseros, Entre Ríos).

-Coro de Egresados de Escuela M. Belgrano – Dir. Enrique Roitter (Córdoba).

-Coro Polifónico Municipal de Nogoyá – Dir. Miguel A. Piva (Nogoyá, Entre Ríos).

-Coro Municipal Leonardo Nola – Dir. Julio Freid (Villa del Rosario, Córdoba).

-Piccolo Cantiamo – Dir. Sofía Solimano (Chajarí, Entre Ríos).

-Coral Cantiamo – Dir. Matías Fochesatto (Chajarí, Entre Ríos).