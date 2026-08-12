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Miércoles 12 de agosto de 2026
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Este fin de semana se realizan en Concordia las 35° jornadas nacionales de artesanía

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, invita a la comunidad a participar de las 35° Jornadas Nacionales de Artesanía, que se desarrollarán los días sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto en la Plaza 25 de Mayo.
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Redacción 7Paginas

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Durante el encuentro, vecinos y visitantes podrán recorrer y conocer las producciones de artesanos de Pilar (Buenos Aires), Villa María (Córdoba) y artesanos locales, quienes compartirán sus trabajos, saberes y creaciones.

Las jornadas se desarrollarán los días sábado y domingo, de 10 a 21 horas, mientras que el lunes, será de 10 a 19 horas.

Desde la Municipalidad de Concordia se invita a toda la comunidad a acompañar esta propuesta que pone en valor el trabajo artesanal, la identidad cultural y el talento de nuestros artesanos.