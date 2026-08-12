Este fin de semana se realizan en Concordia las 35° jornadas nacionales de artesanía

Durante el encuentro, vecinos y visitantes podrán recorrer y conocer las producciones de artesanos de Pilar (Buenos Aires), Villa María (Córdoba) y artesanos locales, quienes compartirán sus trabajos, saberes y creaciones.

Las jornadas se desarrollarán los días sábado y domingo, de 10 a 21 horas, mientras que el lunes, será de 10 a 19 horas.

Desde la Municipalidad de Concordia se invita a toda la comunidad a acompañar esta propuesta que pone en valor el trabajo artesanal, la identidad cultural y el talento de nuestros artesanos.