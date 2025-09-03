Este jueves comienza la feria provincial del libro, programa completo

La Feria Provincial del Libro, organizada en conjunto entre el gobierno de la provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia, presentará una variada agenda para los tres días de Feria.
JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE
10:00 horas: Así fue…como sucedió una vez/ Narración de cuentos y canciones para jugar. Nadina Barbieri. (Sala de Conferencias).
10:15 horas: El Tópico del Doble Borges y Cortázar: El Sur y La noche boca arriba. Luis Poenitz (Bibliopatio).
11:00 horas: Lecturas a cargo del Grupo Abuelas Lee Cuentos. Fundación Magister (Sala de Conferencias).
13:00 horas: Presentación Shalom Ubajay/ Delia Rosa Bouvet. Editorial Elohym Birkat. (Bibliopatio).
14:00 horas: Presentación Laberinto de palabras y emociones Norma Estela Cooke. Editorial Birkat Elohym. (Bibliopatio).
14:00 horas: Presentación ¿Una Familia para quién? Reflexiones acerca de la adopción. Autores varios. Participan: Maximiliano Benítez, María Spais, Gonzalo Pagnone, Sabrina Aiello. (Sala de Conferencias).
15:00 horas – Taller Detectives en Internet: prevención del Grooming/ Nerea Liebre. (Sala de Conferencias).
15:00 horas: Presentación Donde Florece el naranjo/ Mario Nicolás Di Maio. Editorial Dimsa. (Bibliopatio).
16:00 horas: Presentación Jaque Mate al narcisista/ Nazarena Delaloye. (Bibliopatio).
16:00 horas: Sonar a lo grande. Concierto de Bandas Sinfónicas Entrerrianas. Música para compartir y crecer juntos. (Escenario Exterior).
17:00 horas: La Hora de las Ciudades/ Municipalidad de Movilnet. Conduce: Roberto Romani. (Sala de Conferencias).
17:00 horas: Presentación Círculo hospitalario de Carlos Pedroza. Participa: Magdalena Pedroza. (Bibliopatio).
17:45 horas: Presentación También me llamo Eliana, de Dana Gavin. ADEER. (Bibliopatio).
18:00 horas: Conversatorio Cuerpo y escritura. María Teresa Andruetto. Modera: Silvia Schierloh. (Sala de Conferencias).
19:00 horas: Conversatorio El oficio narrador y el oficio educativo Carlos Skliar/ Modera: Mauricio Corradini. (Sala de Conferencias).
20:00 horas: Programa Doble: narración oral de Víctor Villarraza y obra de teatro El corazón del actor de Teatro Del Bardo. (Escenario exterior).
VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE
10:00 horas: Taller de cuentos y canciones/ Martín Vivas. (Escenario exterior)
10:00 horas: Taller Historias que brillan/ Sandra Galarza. Fundación Arreando Estrellas. (Bibliopatio).
11:00 horas: Lecturas del Grupo Abuelas Lee Cuentos/ Fundación Magister. (Sala de conferencias)
11:15 horas: Presentación La política del Like de Nicolás Loza. (Bibliopatio).
12:15 horas: Acto de Apertura. (Sala de Conferencias).
13:10 horas: “La palabra compartida: dos miradas sobre la poesía”. Participan: Daniel Durand y Manuel Troncoso. (Sala de Conferencias).
13:30 horas: Presentación Revista Heroínas de Malvinas. (Bibliopatio)
14:00 horas: Presentación Don Carpincho/ Diego Tosi. (Sala de Conferencias)
14:15 horas: Presentación “Nuestras voces, nuestra escuela”. Sandra Galarza. Escuela NINA Nº 69 Malvinas Argentinas. (Bibliopatio).
15:00 horas: Presentación Diccionario de gentilicios entrerrianos de Luis Poenitz. (Bibliopatio).
15:00 horas: Taller de lectura y escritura El extrañamiento. Abordaje de narrativas y escrituras híbridas literarias argentinas. Belén Zavallo. (Sala de Conferencias), requiere inscripción previa.
15:00 horas: Taller de cuentos y canciones a cargo de Martín Vivas. (Escenario exterior).
16:00 horas: Así fue… como sucedió una vez. Narración de Cuentos y Canciones para jugar/ Nadina Barbieri. (Sala de Conferencias).
16:00 horas: Presentación Estado-Mercado/ Bautista Muller. (Bibliopatio).
17:00 horas: La Hora de las Ciudades/ Municipalidad de Gualeguay. Conduce: Roberto Armani. (Sala de Conferencias).
17:00 horas: Presentación Mujer pirata de María Luisa De Francesco. Edición Gato Ilustrado (Buenos Aires). Participa: grupo de lectoras de Salto, Uruguay. (Bibliopatio).
17:45 horas: Presentación Desde lo profundo del Mar de Lucía Pabon Morales/ ADEER. (Bibliopatio).
18:00 horas: Conversatorio Las historias que me contaron y las que invento: secretos de un narrador con Marcelo Birmajer Modera: Jorge Riani. (Sala de Conferencias).
18:00 horas: Presentación De la luz a la nada de Gastón Buet, Milicias talenses de la caballería entrerriana de Sergio Barbiero y Rincón del Cala, una historia dormida de Carlos Buet. (Bibliopatio).
19:00 horas: Conversatorio Un encuentro con la literatura y los autores con Guillermo Martínez/ Modera: Oscar Londero. (Sala de Conferencias).
20:00 horas: Fogón Entrerriano, actúan Diana Zapata y Damián Lemes. (Escenario Exterior).
SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE
10:15 horas: Presentación Raíces del alma de Antonio Cipriano Luján. (Bibliopatio).
10:30 horas: Ponencia Verso y Prosa/ Alejandro Bekes. (Sala de Conferencias).
11:00 horas: Poesía Litoral, Canto a Entre Ríos/ Coro Polifónico Municipal de San Salvador y Lucio Albirosa. (Escenario exterior).
12:00 horas: Taller de lectura de narrativa/ Autores de Concordia: Paula Arriola, Martín Acevedo, Esteban Michel, Sebastián González y Fernando Belottini. (Sala de Conferencias).
12:00 horas: Taller-charla: Tu talento, tu camino/ Ine Francisconi. (Bibliopatio).
13:15 horas: Exposición y conversatorio «Conmemorar en el Siglo XXI: El bicentenario de la Independencia, ¿una fecha en disputa?”. Nelly de Agostini. (Bibliopatio).
14:00 horas: Mesa de lectura de poesía/ Autores de Concordia/ Marcelo Leites, Martín Carlomagno, Felipe Hourcade, Alfredo Vidal y Gonzalo Acosta Tito. (Sala de Conferencias).
14:30 horas: Recital poético Lirios Silvestres en honor a Josefina Pelliza. Coordina: Margarita Soto Frossard. Participan: Alejandra Mieres, Lizel Ruhrrnschopf, Martín Pelayo, Tati Merele, Jorge Rodrígues y Néstor Maschio. (Bibliopatio).
15:00 horas: Construcción de la imagen/ Daniel Durand. (Salón de Coworking).
15:30 horas: Presentación de la Red de “Biblioheladeras” de Paysandú / Mabel de Agostini Participan: Andrés Irazoqui y Julia Souza. (Sala de Conferencias).
16:15 horas: Homenaje a María Esther de Miguel en el centenario de su nacimiento (1925- 2025) / Daniela Churruarín y Nicolás Darchez. (Sala de Conferencias).
16:30 horas: Taller: Infancia Junto al Río. (Bibliopatio).
17:00 horas: La Hora de las Ciudades. Municipalidad de Federación / Conduce: Roberto Romani. (Sala de Conferencias).
17:30 horas: Presentación Todas las abuelas y Mi paradisíaco cinco saltos de María Luisa de Francesco. Editorial Vuelta a Casa (La Plata) y presentación Mosquitos de Andrés Irazoqu. (Bibliopatio).
18:00 horas: Conversatorio En clave de humor: relatos, libros y redes con La Cope. (Sala de Conferencias).
19:00 horas: Conferencia y presentación de Ensayo para mi muerte con TUTE/ Presenta: Pilar Vellón. Sala de Conferencias).
20:00 horas: Cierre CUAC! Peña con música en vivo, conducida por Lalo Mir. (Escenario Exterior).