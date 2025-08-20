Este jueves se entregan tres nuevas viviendas del Plan municipal “Construir Futuro”

En la oportunidad, recibirán las llaves de sus nuevas viviendas la beneficiaria Claudia Rafaela Sambon, cuya casa se encuentra ubicada en calle Camila Quiroga 1860; María del Lujan Yamila Inzaurralde, cuya casa se ha edificado en calle Adolfo Repetto Nº660 y el beneficiario Lucas David Dalmaso, cuya propiedad fue construida en Juan Domingo Perón 1655.

La actividad contará también con la presencia de la Secretaria de Gobierno y Hacienda Elisa Moix, la Presidente del HCD Fabiola Fochesatto Brunini y el Encargado del Área de Vivienda Facundo Saavedra, acompañando a los beneficiarios y sus familiares en este grato momento. Cabe mencionar que las unidades habitacionales de estos nuevos adjudicatarios corresponden al «Construir Futuro V», el cual ya finalizó un total de 5 de las 20 viviendas que se proyectan construir en el marco del mismo.

Construir futuro: más viviendas para los chajarienses

El plan Construir Futuro del Gobierno Municipal consiste en un círculo solidario de construcción de viviendas destinadas a vecinos de Chajarí que cuenten con terreno propio y no sean dueños de ningún otro inmueble. El mismo comenzó a desarrollarse a partir del año 2016 y que se abona en cuotas mensuales, contando actualmente con 6 etapas que sumarán un total de 240 viviendas para familias de nuestra ciudad, de las cuales ya se entregaron 200.

Con las dos primeras etapas del Plan, un total de 64 familias accedieron a su casa propia, con la tercera etapa se hizo entrega de 93 viviendas, y con la cuarta etapa del plan Construir Futuro se entregaron otras 41 nuevas viviendas de las 43 que se construyen.

Ahora se avanza con la construcción de otras 20 viviendas pertenecientes al Construir Futuro V, de las cuales ya se entregaron 2 de ellas, y a principios de este mes de agosto se ha realizado ante escribano público el sorteo de beneficiarios del Construir Futuro VI que sumará otras 20 unidades habitacionales para vecinos de Chajarí.