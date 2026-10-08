7PAGINAS

Jueves 8 de octubre de 2026
Facebook Instagram
Menú

Este jueves será el último día de inscripción al programa centros de familia

La Municipalidad de Concordia, junto al Ministerio de Capital Humano de la Nación, informa que este jueves 8 de octubre se llevará adelante la última jornada de inscripción al Programa “Centros de Familia”, destinada a familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que también perciben la Tarjeta Alimentar.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

En esta instancia, las familias que todavía no realizaron el trámite podrán acercarse a la sede del SEDRONAR, ubicada en Los Ruiseñores y Los Mirlos, en el horario de 9 a 15 horas.

El programa está destinado a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años y permite acceder a actividades culturales, educativas, deportivas y artísticas en los más de 100 centros adheridos distribuidos en distintos sectores de Concordia.

Quienes cumplen con los requisitos establecidos reciben un voucher de $24.000, a través de una tarjeta física no bancaria, que puede utilizarse de manera directa y sin intermediarios en las actividades ofrecidas por los centros adheridos.

¿QUIÉNES PUEDEN INSCRIBIRSE?

La inscripción está destinada exclusivamente a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que también perciban la Tarjeta Alimentar.

El trámite debe ser realizado por un adulto responsable, quien deberá presentar el DNI físico y vigente del menor.

Desde la Municipalidad de Concordia se invita a las familias que aún no realizaron la inscripción a aprovechar esta última jornada y acercarse al punto habilitado para completar el trámite y acceder a las propuestas disponibles para niños y adolescentes de la ciudad.