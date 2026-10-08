Este jueves será el último día de inscripción al programa centros de familia

En esta instancia, las familias que todavía no realizaron el trámite podrán acercarse a la sede del SEDRONAR, ubicada en Los Ruiseñores y Los Mirlos, en el horario de 9 a 15 horas.

El programa está destinado a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años y permite acceder a actividades culturales, educativas, deportivas y artísticas en los más de 100 centros adheridos distribuidos en distintos sectores de Concordia.

Quienes cumplen con los requisitos establecidos reciben un voucher de $24.000, a través de una tarjeta física no bancaria, que puede utilizarse de manera directa y sin intermediarios en las actividades ofrecidas por los centros adheridos.

¿QUIÉNES PUEDEN INSCRIBIRSE?

La inscripción está destinada exclusivamente a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que también perciban la Tarjeta Alimentar.

El trámite debe ser realizado por un adulto responsable, quien deberá presentar el DNI físico y vigente del menor.

Desde la Municipalidad de Concordia se invita a las familias que aún no realizaron la inscripción a aprovechar esta última jornada y acercarse al punto habilitado para completar el trámite y acceder a las propuestas disponibles para niños y adolescentes de la ciudad.