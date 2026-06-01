Este lunes comienza el juicio contra el exsenador Edgardo Kueider

Luego de haber cumplido un año y cinco meses bajo el régimen de prisión preventiva domiciliaria en la capital paraguaya, el exsenador nacional entrerriano Edgardo Kueider se sentará a partir de las 8:00 de este lunes en el banquillo de los acusados. El proceso oral y público se llevará a cabo ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Paraguay, integrado por los magistrados Elsa García, Matías Garcete Piris y Adriana Planás.

Kueider compartirá el banquillo con su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel Costa. Ambos están formalmente imputados por el delito de contrabando en grado de tentativa, tras haber protagonizado un resonante escándalo binacional a finales de 2024.

El hecho: una mochila con divisas en la frontera

La crónica del caso se remonta a la madrugada del 4 de diciembre de 2024. En ese momento, el entonces legislador entrerriano y su acompañante intentaron cruzar el transitado Puente Internacional de la Amistad, el paso fronterizo que conecta a la localidad brasileña de Foz de Iguazú con Ciudad del Este, en 0Paraguay.

Durante un control de rutina, las autoridades aduaneras y policiales del país vecino requisaron el vehículo en el que se trasladaban y hallaron una mochila que ocultaba una importante suma de dinero en efectivo de distintas denominaciones que no había sido declarada, US$ 211.000 (Poco más de doscientos once mil dólares estadounidenses), $4.000.000 (Cerca de cuatro millones de pesos argentinos) y 640.000 guaraníes.

A lo largo del proceso, Kueider ha esgrimido reiteradamente su inocencia, asegurando en declaraciones radiales que los fondos no le pertenecían: «No son míos, ni de mi acompañante. Pertenecían a operaciones de intermediación que ella estaba realizando en Paraguay. Entramos y salimos esa noche y eso está declarado», argumentó la defensa.

Postergaciones y posible condena

El inicio del juicio oral sufrió sucesivas dilaciones en el calendario judicial de Asunción. Originalmente estaba previsto para el 24 de noviembre del año pasado, reprogramándose luego para el 20 de abril de este año. Finalmente, tras un último pedido de postergación por parte del Ministerio Público Fiscal paraguayo debido a la extensión de otro debate simultáneo, las audiencias comenzarán formalmente este lunes.

En caso de ser hallado culpable por el Tribunal, Kueider enfrenta una pena de dos años y medio de prisión. No obstante, las normativas procesales locales estipulan que para el cómputo final de una eventual condena efectiva se descontará el tiempo que el imputado ya cumplió bajo arresto domiciliario en Asunción, el cual se extendió por casi un año y medio en tres complejos de departamentos de alta gama de la capital.

El frente judicial en Argentina: Desafuero y lavado de activos

Mientras se define su suerte procesal en Paraguay, el panorama judicial de Edgardo Kueider en la República Argentina es significativamente más grave y complejo, con causas que tocan directamente a su ciudad de origen, Concordia.

Actualmente, el exsenador es objeto de una disputa de competencia entre la Justicia provincial de Concordia y los Tribunales Federales de San Isidro (provincia de Buenos Aires) por presunto enriquecimiento ilícito; un conflicto jurisdiccional que debe ser resuelto por la Corte Suprema de la Nación.

En el expediente que tramita en Buenos Aires, la titular del Juzgado Federal de San Isidro, Dra. Sandra Arroyo Salgado, ya elevó a juicio la causa contra los presuntos miembros de una asociación ilícita que habría estado encabezada por Kueider.

Cabe mencionar que en dicho proceso, el exlegislador oriundo de Concordia está imputado por una batería de delitos contra la administración pública, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, Cohecho (coimas) y tráfico de influencias, Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según la hipótesis del juzgado federal, Kueider habría utilizado complejas estructuras societarias y testaferros para adquirir bienes de lujo que no encuentran correlación con sus ingresos legítimos declarados. Esta investigación motivó que la jueza solicitara formalmente el desafuero de Kueider en el Senado de la Nación, medida política que fue aprobada de forma contundente por el cuerpo legislativo con 60 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención.

La jueza Arroyo Salgado ya emitió un pedido formal de extradición a la Cancillería. Al respecto, las autoridades de la Fiscalía de Paraguay adelantaron que han dado el visto bueno para que el concordiense sea enviado a la Argentina para rendir cuentas ante la Justicia de su país, pero fijaron una condición suspensiva ineludible: la extradición solo se ejecutará una vez que concluya el juicio por el dinero de la mochila y se dicte sentencia definitiva en Asunción.

Con información de TN

Redaccion de 7Paginas