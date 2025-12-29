Este lunes se definirá cómo se resuelve el conflicto en el sindicato de la fruta de Concordia

Luego de una jornada cargada de tensión, el interventor designado por la Federación Argentina de Trabajadores Rurales, Estibadores y Fruithortícolas Unidos (FATREFU), Iván Amaro, ingresó el domingo a la sede sindical de calle Saavedra acompañado por un grupo de trabajadores. La situación se tornó conflictiva con la posterior llegada de personas allegadas al destituido secretario general Alcides Camejo, lo que derivó en episodios de violencia y denuncias cruzadas ante la Policía.

Según lo registrado por un cronista de 7Paginas, el punto más crítico se vivió a media mañana, cuando dos personas vinculadas a Camejo —una de ellas sería su hijo— protagonizaron una fuerte discusión dentro del edificio, que terminó en empujones. En ese contexto, dos mujeres que respaldan la intervención encabezada por Amaro denunciaron haber sido víctimas de violencia de género. En tanto, el propio Camejo, quien posee una medida restrictiva de acercamiento respecto del interventor, permaneció en el exterior de la sede sindical durante los incidentes.

Ante la escalada del conflicto, la Policía reforzó la seguridad en el lugar con la presencia de personal de Infantería, mientras la situación era evaluada por la Justicia. Finalmente, se conoció una resolución transitoria adoptada por la fiscal Natalia Conti, quien dispuso la realización de una especie de inventario de las instalaciones y determinó que solo dos afiliados al sindicato permanezcan dentro del edificio, bajo custodia policial.

La medida regirá hasta este lunes, cuando la fiscal deberá definir si convalida la intervención impulsada por FATREFU y encabezada por Iván Amaro, o si da curso a la postura sostenida por Alcides Camejo.