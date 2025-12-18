Este lunes se entregan los Premios San Antonio de Padua y se conoció la lista de deportistas ternados

Las nominaciones a Especialidad y Mérito fueron elevadas por Entes, Asociaciones, Federaciones y Clubes, mientras que el Periodismo Deportivo definió a sus elegidos. Además, se otorgarán reconocimientos especiales a deportistas cuyas disciplinas no cuentan con entidad que los nuclee y a atletas que, sin residir en la ciudad, se destacan por su desempeño.
Segun se dijo a 7Paginas, la principal novedad de esta edición será la entrega, por primera vez, de la distinción “Luis Emilio Fonseca”, que consagrará al mejor deportista del año. El premio rinde homenaje a Luis Emilio Fonseca, fallecido este año, uno de los creadores del San Antonio de Padua en 1988, partícipe de la ordenanza que lo rige y ex director de Deportes.
El jurado
El jurado estará integrado por los miembros de la Comisión Organizadora, que se reunirá este viernes para definir al ganador de la nueva distinción. La elección se realizará mediante el análisis del currículum deportivo de los nominados, priorizando el mejor palmarés del año.
Lista de ternados y premiados
A continuación, los deportistas nominados por disciplina:
Ciclismo: Especialidad: Valentín Castro; Mérito: Facundo Uriel Maydana; Periodismo: Valentín Castro.
Patín Carrera: Especialidad: Luz María Cáceres; Mérito: Emilia Justina Sosa; Periodismo: Valentino Gutiérrez.
Canotaje: Especialidad: Valentino Ferrier; Mérito: Francisco Cabrera; Periodismo: Valentino Ferrier.
Karate: Especialidad: Sofía Ayelén Zapata; Mérito: Adhemar Agustín Oviedo; Periodismo: Tadeo Regner.
Básquetbol: Especialidad: Tiziano Pascor; Mérito: Lucas D’Angelo; Periodismo: Joaquín Obregón.
Natación: Especialidad: Lara Diamela Cabrera; Mérito: Ángel Gabriel Molina; Periodismo: Nicolás Petelín.
Newcom: Periodismo: María de los Ángeles Melgar.
Turf: Especialidad: Aaron Jacinto Lezcano; Mérito: Leandro Ruhl; Periodismo: Javier Aníbal Zárate.
Tiro: Especialidad: Eduardo Tomez; Mérito: Gastón Valdez; Periodismo: Siomara Ocampo.
Hockey sobre patines: Especialidad: Martina Inés Ojeda; Mérito: Kiara Acosta; Periodismo: Iara Chiavia.
Motociclismo: Especialidad: Gabriel Gorostarzu; Mérito: Matías Bustillos; Periodismo: Gaspar Gómez.
Bochas: Especialidad: Santiago Tomás Manuel Paiz; Mérito: Alan Samuel Isla; Periodismo: Carlos Daniel González.
Patín Artístico: Especialidad: Paloma Castillo; Mérito: Anahí Jazmín Ducasse; Periodismo: Elías Arlettaz.
Levantamiento olímpico: Especialidad: Rocío Belén Esteche; Mérito: Inés Azcué; Periodismo: Rocío Belén Esteche.
Rugby: Especialidad: Pedro Mariño; Mérito: Juan Bautista Scattone; Periodismo: Siomara Ibarra.
Boxeo: Especialidad: Melina Peralta; Mérito: Dana Valentina Ermosid; Periodismo: Sofía Palacio.
Hipismo: Especialidad: Amanda Otamendi; Mérito: Ana Sauré; Periodismo: Amanda Otamendi.
Tenis: Especialidad: Gonzalo Delgado Chiarella; Mérito: Matías Merro; Periodismo: Theo Giudici.
Ajedrez: Especialidad: Luciano Martín Lower; Mérito: Ángel Francisco Jaime; Periodismo: Diego Cornejo.
Mountain Bike: Especialidad: Matías Cabrera; Mérito: Gino Ardino; Periodismo: Belén Labriola.
Tchoukball: Especialidad: Juan Leonardo Ledesma; Mérito: Marilyn Juliet Aladio Ponte; Periodismo: Jonatan Alejandro Mendoza.
Triatlón: Periodismo: Ana María Brunini.
Aikido: Especialidad: Mailen Antonella Martínez.
Pesca: Periodismo: Gabriela Galarza.
Yachting: Especialidad: Juan Ignacio Medali; Mérito: Félix Baya Casal; Periodismo: Hernán Paludi.
Atletismo: Especialidad: Lucas Miño; Mérito: Carmela Cocco; Periodismo: Natanael Basualdo.
Fútbol: Especialidad: Axel Joel Villalba; Mérito: Dylan Yair Bogado; Periodismo: Lucas Peralta.
Karting: Especialidad: Rubén Milera; Mérito: Stefania Arriguria; Periodismo: Juan Ignacio Schey.
Remo: Especialidad: Máximo Valentín Salud; Mérito: Erika Sabrina Alarcón; Periodismo: Juan Cruz Delzart.
Golf: Especialidad: Pedro Adolfo Sauré; Mérito: Augusto Liberatori; Periodismo: Mía Yaya.
Hockey sobre césped: Especialidad: Paula María Silvestrini; Mérito: Facundo Forissi; Periodismo: Regina Benítez.
Vóleibol: Especialidad: Santiago Schroeder; Mérito: Tiara Ibarrola; Periodismo: Ámbar Benítez.
Judo: Especialidad: Florencia Pietravallo; Mérito: Uriel Nicolás Godetti; Periodismo: Fátima Alyssa Ocampo Godoy.
Pádel: Especialidad: Martina Gómez Aranda; Mérito: Mariano Carrasco; Periodismo: Martina Gómez Aranda.
Gimnasia: Especialidad: Luka Díaz; Mérito: Gina Cavagna; Periodismo: Santiago Mayol.
Duatlón: Periodismo: Eduardo Pelichero.
Automovilismo: Especialidad: Matías Chas; Mérito: Francisco González Uboldi; Periodismo: Victorio Ballay.
Handball: Especialidad: Joaquín González; Mérito: Rodrigo Daniel Berthet; Periodismo: Joaquín González.
Taekwondo: Especialidad: Rodrigo Emanuel Torres; Mérito: Marko Gómez Altamirano; Periodismo: José Menoni.
Paleta: Especialidad: Tomás Larrarte; Mérito: Corrado Nicolás Smitarello; Periodismo: Gonzalo Agustín Lucena.
Fútbol de salón: Especialidad: Santino Hernández; Mérito: Agustín Hassis; Periodismo: Juan Ruiz Díaz.
Tiro con arco: Especialidad: Camila Pedemonte; Mérito: Lucio Schauvinhold; Periodismo: Alberto Adolfo González.
Artes marciales mixtas: Especialidad: Matías Sebastián Rodríguez; Mérito: Matías Felipe Delgado; Periodismo: Leandro Saucedo.