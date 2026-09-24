Este lunes, un exfuncionario municipal de Federal irá a juicio en Concordia

Este lunes 28 de septiembre comenzará en Concordia el juicio oral contra José Luis Bustamante, quien se desempeñó como secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos durante la gestión municipal de Gerardo Chapino en Federal.

El exfuncionario llega a esta instancia acusado de Peculado de Bienes y Servicios e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público en Concurso Real, en el marco del Legajo Fiscal N.º 13.635.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada luego del cambio de administración municipal y, tras atravesar la investigación fiscal y la instancia de remisión a juicio, llegará ahora al debate oral.

El eje de la acusación

El proceso judicial buscará determinar si, mientras Bustamante estaba al frente de una de las áreas con mayor capacidad operativa del Municipio de Federal, dispuso o permitió la utilización de personal, materiales y servicios municipales para realizar trabajos en una propiedad perteneciente a un familiar directo.

Uno de los puntos que deberá establecerse durante el debate es si esos recursos públicos fueron utilizados para generar un beneficio particular y si existió algún tipo de recupero por parte del municipio.

Las intervenciones investigadas incluyen trabajos de infraestructura en los que habría participado personal y recursos municipales. Sin embargo, el eje de la discusión judicial estará puesto en establecer qué ocurrió con los bienes y servicios del Estado y cuál fue la responsabilidad que tuvo el entonces funcionario en esas decisiones.

Declararán trabajadores municipales y la intendenta

Según la información recabada por 7Páginas, durante el desarrollo del juicio serán convocados a declarar trabajadores de la Municipalidad de Federal y la actual presidenta municipal, Alicia Oviedo, además de las partes que intervienen en el proceso.

Bustamante comparecerá acompañado por su abogado defensor.

Ahora será el tribunal que intervenga en el juicio el encargado de analizar las pruebas y testimonios que se incorporen durante el debate y determinar, al finalizar el proceso, si existe responsabilidad penal por los hechos que forman parte de la acusación.

Cabe señalar que la acusación fiscal y el inicio del juicio no implican por sí mismos una declaración de culpabilidad, ya que esa determinación deberá surgir de la sentencia correspondiente