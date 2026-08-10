Este martes, un corte programado de agua potable afectará a varios barrios de Concordia

El Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) informó que este martes 11 de agosto se producirá un corte programado del servicio de agua potable en varios barrios de Concordia, debido a trabajos que llevará adelante la Municipalidad en calle Paula Albarracín de Sarmiento.

La interrupción comenzará durante las primeras horas de la mañana y estará vinculada con el desarrollo de obras previstas dentro del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

De acuerdo con lo informado a 7Paginas, las tareas incluyen el recambio de válvulas estratégicas y trabajos de extensión de la red, intervenciones que permitirán optimizar el funcionamiento del sistema antes de avanzar con la pavimentación del sector.

Los barrios afectados

Desde EDOS señalaron que el corte alcanzará a los siguientes barrios:

La Bianca

Pampa Soler

Divino Niño

21 de Septiembre

Don Jorge

Lavardén

Tavella Norte

San Pantaleón

Parque

Concordia

Constitución

11 de Junio

San Juan

Llamarada-Las Viñas

Ricardo Rösch

El servicio se restablecerá paulatinamente

Una vez concluidos los trabajos, la recuperación del suministro de agua potable se producirá de manera paulatina, por lo que desde el organismo sanitario advirtieron que el servicio podría no normalizarse de forma inmediata en todos los sectores.

Ante esta situación, se solicitó a los vecinos hacer un uso responsable del agua y tomar los recaudos necesarios durante el período en que se desarrollen las tareas.

Las obras forman parte de las intervenciones de infraestructura que el Municipio ejecuta como paso previo a la pavimentación, buscando resolver las instalaciones subterráneas antes de colocar el nuevo pavimento y evitar futuras roturas de las calles.