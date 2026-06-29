Este miércoles 1 de julio comenzará el pago de haberes y el 14 se abonará el aguinaldo a la administración pública

El gobierno dio a conocer el cronograma de pagos de los haberes de junio y del Sueldo Anual Complementario (SAC) para activos y pasivos de la administración pública provincial, el cual se iniciará este miércoles 1 de julio y se extenderá hasta el 8 de julio. Mientras tanto, el aguinaldo se abonará a todos los tramos salariales el martes 14 de julio.