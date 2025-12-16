Este miércoles asumen las nuevas autoridades del PRO

La ex diputada nacional Nancy Ballejos asumirá como presidenta del PRO provincial, reemplazando al concordiense Eduardo Caminal. Ballejos fue electa tras las elecciones internas realizadas el pasado 13 de noviembre, en las que se presentó una lista de unidad que resultó respaldada por el conjunto del partido.

La nueva conducción estará acompañada por dos funcionarios del gobierno provincial que encabeza Rogelio Frigerio. Como vicepresidente primero asumirá Esteban Vitor, actual secretario Legal y Técnico del Ejecutivo provincial, mientras que la vicepresidencia segunda estará a cargo de Verónica Berisso, ministra de Desarrollo Humano.

El esquema de autoridades se completa con Narella Guerra como presidenta de la Juventud del PRO, mientras que el cuerpo de vocales estará integrado por Bernardo Etcheverry, Alicia Fregonese (senadora nacional), Danilo Franzot, Silvia Campos (concejal y ex titular del PRO Paraná), Nicolás Magallanes, Julia Garioni (autoridad de la Cámara de Diputados), Leandro Clapier, Tatiana Hein (secretaria privada del gobernador), Pablo Echandi (exconcejal y titular del IAPV Gualeguaychú), Joaquina Brondi (a cargo de la Dirección de Mujeres) y Jorge Fritzler, ex asesor del senador Alfredo De Ángeli.

Asunción de autoridades departamentales

En el mismo acto también asumirán las autoridades de las distintas departamentales del PRO en la provincia. En el caso de Concordia, cabe recordar que se alcanzó un consenso para presentar una única lista.

La conducción departamental estará presidida por Luis Martín Dri, vocal de la CAFESG, mientras que la vicepresidencia quedará en manos de la concejal Silvina Ovelar. El cargo de secretario será ocupado por Ernesto Alejandro Ramírez y la Secretaría de la Juventud estará a cargo de Marisol Alamara Forje.

Como vocales titulares asumirán María Gisela Miglora, Gustavo José Barbisan, María Virginia Wilson, Julio Molinuevo Gesualfi y Sonia Gabriela Ferrer. En tanto, los vocales suplentes serán Jorge Cajsinasco, Grisel Tessani Cartajena y Ramiro Ernesto Guevara.

Redacción de 7Paginas