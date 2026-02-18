Este miércoles Frigerio inaugurará un nuevo período legislativo

Será la primera vez desde la reforma constitucional de 2008 que la apertura de sesiones se realiza un 18 de febrero, marcando un hecho institucional significativo en el calendario legislativo entrerriano.

Balance y anuncios

Durante su discurso ante legisladores y funcionarios provinciales, el mandatario realizará un repaso de los dos primeros años de su gestión y dará a conocer las principales políticas que se implementarán durante el corriente año y en 2027, el último de su mandato.

Se espera que el mensaje incluya definiciones en materia económica, institucional y de desarrollo productivo, en un contexto marcado por los desafíos financieros que atraviesa la provincia.

Nuevas autoridades legislativas

Cabe recordar que previamente tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados realizaron sus respectivas sesiones preparatorias, donde se definieron las nuevas autoridades.

En el Senado fueron designados como vicepresidente primero Rafael Cavagna y como vicepresidente segundo Juan Diego Conti.

En la Cámara de Diputados se ratificó la presidencia de Gustavo Hein, mientras que en la vicepresidencia primera asumió Gabriela Lena, reemplazando a Carola Laner.

Transmisión en vivo

La ceremonia podrá seguirse en vivo a través de la transmisión oficial por YouTube, disponible en el siguiente enlace: