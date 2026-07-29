Este miércoles: La Parroquia San Cayetano del Ayuí inicia la Novena Patronal rumbo a la Fiesta 2026

Como ocurre cada año, miles de fieles y peregrinos se preparan para participar de una de las manifestaciones de fe más convocantes de la región, donde los devotos llegan para agradecer, pedir trabajo y renovar la esperanza junto al Patrono del Pan y del Trabajo.

Desde la parroquia destacaron a 7Paginas, que la novena representa un tiempo especial de oración, reflexión y encuentro comunitario, invitando a fortalecer la fe, renovar el compromiso cristiano y acompañar especialmente a quienes más lo necesitan.

En el marco del Año Jubilar, la comunidad parroquial preparó una propuesta con un fuerte perfil misionero. Además de las celebraciones que se desarrollarán diariamente en el templo parroquial, la imagen de San Cayetano recorrerá distintos barrios de Concordia y comunidades pertenecientes a la jurisdicción parroquial.

El objetivo es acercar un mensaje de esperanza, oración y bendición a familias, instituciones, trabajadores y adultos mayores, reafirmando el compromiso de una Iglesia cercana a las distintas realidades de la comunidad.

Cada jornada estará dedicada especialmente a distintos sectores laborales y sociales, poniendo bajo la protección del santo a quienes diariamente contribuyen con su trabajo al desarrollo de la sociedad.

El párroco de la comunidad, presbítero Ramón Galarza, invitó a todos los fieles a participar de este tiempo de preparación espiritual.

«La novena es una oportunidad para encontrarnos con Dios y también con nuestros hermanos. San Cayetano nos enseña a confiar en la Providencia, a compartir el pan y a sostener la esperanza, especialmente en tiempos difíciles. Queremos que cada familia encuentre en estos días un espacio de oración, de encuentro y de fraternidad. Los esperamos para caminar juntos hacia nuestra Fiesta Patronal», expresó.

Cronograma de la Novena

Las actividades comenzarán cada día con un gesto celebrativo en distintos puntos de Concordia y continuarán a las 19 horas con la Santa Misa en la Parroquia San Cayetano del Ayuí.

El programa será el siguiente:

Miércoles 29 de julio

15:30: Capilla Stella Maris.

Intención de la misa: Amas de casa.

Jueves 30 de julio

15:30: Parroquia Nuestra Señora de la Merced (Barrio El Toronjal).

Intención: Empleados públicos.

Viernes 31 de julio

15:30: Parroquia Nuestra Señora del Valle (Barrio José Hernández).

Intención: Policía de Entre Ríos, Policía Federal, Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Bomberos.

Sábado 1 de agosto

15:30: Osvaldo Magnasco.

Intención: Maestros y profesores.

Domingo 2 de agosto

15:30: Villa Zorraquín (Liquidámbar).

Intención: Empleados de comercio.

Lunes 3 de agosto

15:30: Colonia Ayuí.

Intención: Horticultores y cosecheros.

Martes 4 de agosto

15:30: Parroquia Nuestra Señora de Pompeya (Barrio 9 de Julio).

Intención: Trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, Cruz Roja y personal de ambulancias.

Miércoles 5 de agosto

09:30: Hospital Delicia Concepción Masvernat.

15:30: Parroquia San Francisco de Asís.

Intención: Choferes y trabajadores del transporte.

Además, se realizará la tradicional bendición de camiones, colectivos, remises, taxis y vehículos de plataformas digitales.

El comienzo de la Fiesta Patronal

El jueves 6 de agosto comenzarán las celebraciones centrales con la apertura de la Feria de San Cayetano, la bendición de los feriantes, la tradicional Procesión del Pan de Mesa, la Cantata a San Cayetano y la Santa Misa de la Medianoche.

Desde la organización adelantaron que en los próximos días se dará a conocer el programa oficial de la Fiesta Patronal 2026, con el detalle de todas las actividades religiosas, culturales e institucionales previstas para los días 6 y 7 de agosto, cuando Villa Zorraquín volverá a recibir a miles de peregrinos en una de las expresiones de fe popular más importantes de Concordia y la región.