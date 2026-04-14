Este miércoles, presentan un clásico

Allí se darán los detalles de este nuevo Encuentro por parte de Eduardo Bazzarelli, mentor de la idea que ha prendido y mucho durante todos estos años y que cada vez cobra más auge. Por supuesto que tiene un grupo importante de colaboradores a su alrededor que hace que todo siempre sea un éxito, porque la gente es bien atendida, viven una experiencia notable en la ciudad y se llevan de recuerdo excelentes imágenes de Concordia. Muchos ya son habitué, pero siempre se sorprenden con algo nuevo o remozado de nuestra ciudad, y no faltan a la cita concordiense.

Y quienes se van a sorprender más aún, como todos los años, son los ciudadanos de Concordia y la región, porque verán en acción a vehículos impresionantes por su antigüedad y por su estado de conservación. En muchos casos para muchos serán autos que no saben que existían y constituyen verdaderas maravillas de la mecánica.

Incluso, muchos propietarios viajan desde sus lugares en esos mismos autos, lo que habla del nivel de conservación que tienen y que causan la envidia de todos por el trabajo que hacen. Por todo esto, este Encuentro constituye una cita imperdible, y justamente nadie se lo pierde porque por más que se ande en forma desinteresada por la ciudad, siempre verá pasar la caravana de autos que se mostrarán por distintos lugares de la ciudad, además de las muestras estáticas ya programadas.

Un bello espectáculo al que nos hemos acostumbrado en estos ocho años y justamente ya es un clásico para esta época del año.

CRONOGRAMA

VIERNES 17 DE ABRIL

09.00 a 17.00hs: Recepción e inscripciones en Centro de Convenciones.

18.00hs: Caravana desde el Corsódromo hasta el Parque Industrial Concordia.

18.30hs: Visita e inauguración Fábrica de Jugo “Sol y Fruta”.

21.00hs: Exposición de autos en Plaza 25 de Mayo con show en vivo.

21.30hs: Cena-Show en Bar Ideal. Casamiento de Josefa y Bartolitto.

SÁBADO 18 DE ABRIL

09.30hs: Salida en Caravana hacia Zona del Lago de Salto Grande.

10.00hs: Exposición de Autos Antiguos en Termas de Punta Viracho (tiempo para hacer uso de las termas) y muestras de habilidad conductiva.

12.30hs: Almuerzo en Establecimiento La Angélica.

16.30hs: Muestra estática en Corsódromo con grupos musicales en vivo y expositores.

20.00hs: Desfile de Autos dentro del Corsódromo.

22.00hs: Cena de Gala en Bodega Robinson.

DOMINGO 19 DE ABRIL

10.00hs: Caravana desde Centro de Convenciones al Naranjal de Pereda.

10.30hs: Exposición de Autos y visita guiada al Naranjal de Pereda.

14.00hs: Exposición de Autos, motores estacionarios, maquinarias antiguas, grupos musicales y expositores.

17.00 horas, aproximadamente: Despedida y desconcentración para darle fin a la 8ª Edición.

Por Edgardo Perafan