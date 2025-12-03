Este miércoles se presentan los talleres culturales de Federación: “Hemos trabajado muchísimo todo el año”, subrayó Claudia Quiros

En diálogo con el programa Entre Líneas de Radio UNO Federación, la directora de Cultura, Claudia Quiros, destacó el compromiso y la dedicación al trabajo realizado durante todo el año: “Hemos trabajado muchísimo, por eso este cierre es muy importante tanto para los chicos como para las familias”.

Durante la jornada, se podrán apreciar exposiciones de dibujo anime, pintura, tejido y bordado, además de diferentes presentaciones artísticas sobre el escenario, principalmente de baile. “Algunos participan en el escenario y otros muestran sus trabajos. Empezamos con los más chicos y terminamos con los más grandes, como todos los años”, explicó Quiros.

La funcionaria recordó que durante el año también se realizó un encuentro a mitad de temporada para que los alumnos pudieran mostrar los avances de sus coreografías y actividades. “Los chicos están muy entusiasmados, pero también lo están sus familias, que acompañan cada proceso”, destacó.

Balance de gestión y agenda de verano

Al realizar un balance de los meses al frente del área de Cultura, Quiros señaló que han sido tiempos “intensos, pero muy positivos”, gracias al respaldo del equipo de trabajo, de otras áreas municipales y del Ejecutivo local. “Arrancamos con un equipo fuerte que acompaña mucho”, señaló.

En cuanto a la temporada estival, adelantó que Cultura tendrá una activa participación en los Carnavales de Federación, además de colaborar en distintas actividades de la Fiesta del Lago y otros eventos de verano.

Avances en la organización del Carnaval

Respecto a la organización del próximo Carnaval, confirmó que ya fueron designadas dos coordinaciones clave: Yamila Segovia estará a cargo de la Coordinación de Jurados, mientras que Alejandra Orbes será la Coordinadora de Competencias. “Ambas tienen mucha experiencia, lo que nos da tranquilidad para el desarrollo del evento”, afirmó.

Finalmente, Claudia Quiros invitó a toda la comunidad a participar del cierre de talleres: “Invitamos a las familias y a todos los vecinos que quieran acercarse a conocer el trabajo que se realiza durante el año. Mañana a las 19 horas los esperamos en el Auditorio Municipal”.