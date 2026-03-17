Este norte seguirá esperando: la ruta 2 entre Chajarí y Santa Ana no califica para el BID

En la oportunidad, quedó claro que la ruta provincial N° 2 entre Chajarí y Santa Ana, no está contemplada, tampoco la ruta 3 Hermanas.

Lo que ahora se confirma se venía sospechando, ya que la convocatoria realizada por la Dirección Provincial de Vialidad plasmaba claramente los tramos comprendidos:

.- RPN° 1 – Tramo RNN° 12 – San José de Feliciano.

.- Obra desvío de tránsito pesado a San José de Feliciano. Tramo: RPN° 1 – RPN° 2.

.- RPN° 2. Tramo San José de Feliciano – RNN° 14.

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El titular de Vialidad, Exequiel Donda, confirmó a Multimedios Chajarí: “Intentamos ponerlo en el proyecto del BID, hasta ahora no lo logramos. Hasta ahora no entraría en el financiamiento del BID (…)”.

Dijo, además, que ese organismo internacional consideró que el cierre norte es el objetivo y que eso estaría dado con la unión de las rutas 12 y 14.

Sobre el tramo que involucra a Chajarí, Villa del Rosario y Santa Ana, Donda señaló que el BID “vio que no necesita intervención (…) Ellos también vinieron y valoraron la situación. No financia a tientas, valora las situaciones y hace estudios necesarios para ver si entra o no”.

Los mismos argumentos brindó Donda ante la consulta de los intendentes de la región presentes en la audiencia.: “No califica para el BID”.

Refiriendo a esos argumentos que contempló el organismo de financiamiento, manifestó que “no es una ruta provincial, pasa dentro del ejido (…) además porque el objeto de esta obra es el cierre norte de nuestra provincia entre las rutas nacionales, la 12 y la 14 (…)”, resaltó el funcionario provincial.