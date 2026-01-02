Este sábado comienza el Carnaval del País 2026 con un imponente despliegue de magia, tradición y pasión

De acuerdo a los informado a 7Paginas, el calendario de la fiesta se extenderá durante los sábados 3, 10, 17, 24 y 31 de enero; 7, 14, 21 y 28 de febrero; y se sumarán las dos noches especiales del feriado de Carnaval, el domingo 15 y lunes 16 de febrero. A lo largo de estas jornadas, cuatro comparsas protagonizarán el espectáculo con propuestas originales y de alto impacto visual.

Papelitos, Ara Yeví, Marí Marí y O’ Bahía desfilarán por la pasarela del Corsódromo, cada una con su identidad y estilo propio, rindiendo homenaje a la creatividad, el trabajo colectivo y la pasión carnavalera. En total, más de 1.000 integrantes formarán parte del desfile, con 12 carrozas, más de 50 mil plumas, música en vivo, coreografías impactantes y vestuarios de lujo que prometen una experiencia inolvidable.

Las entradas y ubicaciones ya se encuentran a la venta con promociones especiales para los vecinos de Gualeguaychú. Los tickets pueden adquirirse a través de la plataforma www.allaccess.com.ar

o de manera presencial en la boletería del Corsódromo. Para más información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 3446 225258, 3446 237776 o 3446 64445.

Con una puesta en escena única y el fervor que caracteriza a esta fiesta nacional, el Carnaval del País 2026 se prepara para encender nuevamente las noches del verano y consolidarse como uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del país.