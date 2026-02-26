7PAGINAS

Jueves 26 de febrero de 2026
Facebook Instagram
Menú

Este sábado comienza el cronograma de pagos para la administración pública provincial

El gobierno de Entre Rios informó que este sábado 28 de febrero se dará inicio al cronograma de pagos correspondiente a los haberes del mes de febrero para activos y pasivos de la administración pública provincial.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

De acuerdo a lo comunicado oficialmente a 7Paginas, el esquema se extenderá hasta el lunes 9 de marzo y se realizará de manera escalonada, según el monto de haberes.

Cronograma de pago

Lunes 2 de marzo (acreditación el sábado 28 de febrero): hasta 860.000 pesos.

Martes 3 de marzo: desde 860.001 hasta 1.145.000 pesos.

Miércoles 4 de marzo: desde 1.145.001 hasta 1.330.000 pesos.

Jueves 5 de marzo: desde 1.330.001 hasta 1.635.000 pesos.

Viernes 6 de marzo: desde 1.635.001 hasta 2.180.000 pesos.

Lunes 9 de marzo (acreditación el sábado 7 de marzo): superior a 2.180.001 pesos.

 