Este sábado comienza el cronograma de pagos para la administración pública provincial

De acuerdo a lo comunicado oficialmente a 7Paginas, el esquema se extenderá hasta el lunes 9 de marzo y se realizará de manera escalonada, según el monto de haberes.
Cronograma de pago
Lunes 2 de marzo (acreditación el sábado 28 de febrero): hasta 860.000 pesos.
Martes 3 de marzo: desde 860.001 hasta 1.145.000 pesos.
Miércoles 4 de marzo: desde 1.145.001 hasta 1.330.000 pesos.
Jueves 5 de marzo: desde 1.330.001 hasta 1.635.000 pesos.
Viernes 6 de marzo: desde 1.635.001 hasta 2.180.000 pesos.
Lunes 9 de marzo (acreditación el sábado 7 de marzo): superior a 2.180.001 pesos.