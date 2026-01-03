Este sábado comienza la Fiesta Nacional del Carnaval del País

En esta primera de once noches, el orden de salida será: Papelitos, dirigida por Juane Villagra; Ara Yeví, bajo la conducción de Guillermo Carabajal; Marí Marí, a cargo de Gregorio Farina; y O’ Bahía, dirigida por Adrián Butteri. Todas ellas ya ultiman detalles para desplegar su brillo y color sobre los 500 metros de la pasarela más linda del país.

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, la jornada inaugural comenzará a las 21 horas con el acto formal y el tradicional corte de cinta, mientras que a las 22 está previsto el inicio del desfile de las comparsas. Esta primera noche contará además con la transmisión en vivo de la TV Pública, que ya se encuentra en la ciudad realizando notas y coberturas especiales, junto a Canal Once de Paraná.

Desde la organización recordaron que los residentes del departamento Gualeguaychú cuentan con un beneficio especial en el valor de la entrada general. Durante las noches de enero y febrero, quienes acrediten domicilio en el departamento podrán acceder a un 50% de descuento, válido únicamente para compras presenciales en boletería, presentando DNI.

Protocolo ante contingencias climáticas

El Carnaval del País dispone de un Protocolo de Contingencias Climáticas, disponible en el sitio web oficial del espectáculo, que establece reglas claras ante posibles inclemencias del tiempo. El objetivo central es garantizar la seguridad de integrantes, colaboradores, trabajadores y público, así como también resguardar el patrimonio de los clubes participantes.

Entre los puntos más destacados, se establece que ante amenaza de lluvia, el horario límite para decidir la realización o suspensión del espectáculo será a las 21 horas del día del evento. Una vez iniciado el desfile, el mismo no se suspenderá por lluvia y, en todos los casos en que el espectáculo comience, será puntuable.

Asimismo, se aclara que el importe de las entradas y ubicaciones no será reembolsable. En caso de suspensión antes del inicio, el evento será reprogramado para el domingo siguiente, con excepciones durante el fin de semana largo de Carnaval. Si el espectador no pudiera asistir en la fecha reprogramada, podrá utilizar su entrada en cualquier otra noche disponible, sin costo adicional, aun cuando se trate de una noche de mayor valor.

Con todo listo y una enorme expectativa, Gualeguaychú se prepara para vivir una nueva edición del Carnaval del País, una fiesta que año tras año convoca a miles de personas y reafirma su lugar como uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del país.