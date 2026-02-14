Este sábado, el jurado popular declaró culpables a dos policías de Entre Ríos por abuso sexual agravado

El veredicto se conoció tras seis jornadas de debate a puertas cerradas —por tratarse de delitos contra la integridad sexual— en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

El jurado encontró culpable a Samuel Enrique Morel como partícipe necesario del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por personal de las fuerzas policiales”, y a Ezequiel Alejandro García como autor del mismo delito.

Se trató del quincuagésimo tercer juicio por jurados realizado en Entre Ríos desde la implementación de este sistema y el primero del año en Paraná bajo esta modalidad.

Audiencia de cesura

Tras la deliberación, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Cánepa, fijó para el 20 de febrero a las 9 la audiencia de cesura, instancia en la que se debatirá la pena que deberán cumplir los condenados.

Hasta esa fecha, ambos continuarán con prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, según dispuso el magistrado.

Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por las fiscales Valeria Vilchez y Fernanda Ruffatti. La querella fue ejercida por los abogados Guillermo Mulet y Leonardo Schonfeld, mientras que el abogado Julián Gracia intervino en representación del Superior Gobierno de Entre Ríos. Las defensas estuvieron a cargo de Damián Pettenati e Iván Vernengo por García y de Claudio Berón por Morel.

El origen de la causa

La investigación se inició en julio de 2016 a partir de una denuncia presentada por la Defensora Penal de Niños, Niñas y Adolescentes Nº 8 por el presunto abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de dos adolescentes alojadas en la Residencia Mujercitas, dependiente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

Según la acusación, los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del 5 de julio de 2016 en un vagón de tren ubicado en la Sección Guardia Especial, en el predio de la ex Estación de Trenes de Paraná, sobre calle Pascual Palma.

El caso tomó estado público luego de que una adolescente de 13 años concurriera al Hospital San Roque con lesiones compatibles con abuso sexual, lo que motivó la inmediata intervención judicial.

De siete imputados a dos condenados

En un primer momento, la causa tuvo siete policías imputados. Durante la Investigación Penal Preparatoria, dos efectivos fueron sobreseídos y otros tres —Emmanuel Wallington Smith, Francisco Gaitán y César Barrios— resolvieron su situación procesal mediante juicios abreviados, acusados de omitir actuar ante un delito en flagrancia.

En esos casos, se acordaron penas de ejecución condicional y se dejó constancia de que no participaron directamente de los abusos, aunque se les atribuyó responsabilidad funcional por su rol como efectivos policiales.

Inicialmente, los acuerdos fueron rechazados por el entonces juez de Garantías Nº 5, Mauricio Mayer, quien cuestionó la calificación legal. Posteriormente, en noviembre de 2017, los abreviados fueron homologados tras un cuarto intermedio.

Con el veredicto de este sábado, el proceso avanza ahora hacia la definición de las penas que deberán cumplir los dos policías declarados culpables por el jurado popular.

Con información de prensa STJ

