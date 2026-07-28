Este sábado los 5k tienen su segunda fecha en San Salvador

El epicentro para esta cita será en «Cruz del Milenio» (Av. Malarín y Av. de la Paz), en la capital nacional de arroz, y existencia muy buena buena expectativa para esta fecha de un certámen que resultó toda una novedad para este año y que tiene una realización simultánea con el duatlón, ya que los primeros 5 kilómetros del duatlón componen este circuito y ambas pruebas se largan en el mismo horario.

Recordemos que en Colonia Ayui se impusieron los concordienses Dylan Van Der Hock y Lorena Luchini con un gran nivel de competencia.

Este campeonato tiene cuatro fechas y es por suma de puntos, y al final de la temporada se coronarán a los campeones que entre los premios se podrán llevar también unas zapatillas New Balance, y habrá además un tercer par para sortear entre todos los que culminen el certamen, es decir que realicen al menos tres de las cuatro fechas en disputa y estén presentes en esa final.

De las cuatro fechas, son tres las puntables para el campeonato, y se toman las tres mejores para el caso de los que corran todas.

En cada fecha hay medallas finisher y premios hasta el tercero puesto en cada categoría.

El certamen tendrá su continuidad el domingo 23 de agosto en el autódromo de Concordia, y la final será el domingo 13 de septiembre en Los Charrúas.

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