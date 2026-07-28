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Martes 28 de julio de 2026
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Este sábado los 5k tienen su segunda fecha en San Salvador

Este sábado en San Salvador se estará disputando la segunda del fecha "Circuito Jeep 5k" que exitosamente tuvo su comienzo en Colonia Ayuí el pasado 11 de julio, y que tendrá un total de cuatro fechas.
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Redacción 7Paginas

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El epicentro para esta cita será en «Cruz del Milenio» (Av. Malarín y Av. de la Paz), en la capital nacional de arroz, y existencia muy buena buena expectativa para esta fecha de un certámen que resultó toda una novedad para este año y que tiene una realización simultánea con el duatlón, ya que los primeros 5 kilómetros del duatlón componen este circuito y ambas pruebas se largan en el mismo horario.

Recordemos que en Colonia Ayui se impusieron los concordienses Dylan Van Der Hock y Lorena Luchini con un gran nivel de competencia.

Este campeonato tiene cuatro fechas y es por suma de puntos, y al final de la temporada se coronarán a los campeones que entre los premios se podrán llevar también unas zapatillas New Balance, y habrá además un tercer par para sortear entre todos los que culminen el certamen, es decir que realicen al menos tres de las cuatro fechas en disputa y estén presentes en esa final.

De las cuatro fechas, son tres las puntables para el campeonato, y se toman las tres mejores para el caso de los que corran todas.

En cada fecha hay medallas finisher y premios hasta el tercero puesto en cada categoría.

El certamen tendrá su continuidad el domingo 23 de agosto en el autódromo de Concordia, y la final será el domingo 13 de septiembre en Los Charrúas.

Por informes e inscripciones: www.encarrera.com.ar/circuito5k