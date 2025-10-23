Este sábado se cierra el Duatlón Rural Concordiense en la Bodega Robinson

De acuerdo a lo indicado a 7Paginas, la competencia comenzará a las 15 horas, y al cierre de la jornada se llevará a cabo la ceremonia de premiación, donde se reconocerá a los ganadores de la fecha y a los campeones del circuito anual.

Detalles de la prueba

El recorrido incluirá 3 kilómetros de pedestrismo, 20 kilómetros de mountain bike y otros 3 kilómetros finales de pedestrismo. Los participantes podrán competir de manera individual o en duplas, con clasificación por sumatoria de edades.

Desde la organización informaron que las inscripciones permanecerán abiertas hasta este viernes al mediodía, y se podrán realizar a través del sitio web: 👉 www.encarrera.com.ar/dua

La entrega de kits se hará el mismo sábado, de 13:30 a 14:30 horas, previo a la largada oficial. En tanto, el circuito de ciclismo contará con un trazado de 10 kilómetros, que se recorrerá en dos oportunidades, mientras que el tramo de pedestrismo tipo cross promete ser uno de los más atractivos para los competidores.

Cierre de la agenda deportiva 2025

Con esta fecha, el Duatlón Rural Concordiense pone fin a su temporada, pero la actividad deportiva continuará con un clásico del litoral argentino: el “Desafío KM 248”, que se correrá el domingo 30 de noviembre.

El evento, considerado uno de los más convocantes del país, ya tiene sus inscripciones abiertas. Los primeros 200 corredores inscriptos recibirán una remera oficial del evento. Los interesados pueden registrarse a través de 👉 www.encarrera.com.ar/248

.