Este sábado se corre el 1° Duatlón Regional Rural en Bodega Robinson

Luego de haber sido postergado por las condiciones climáticas, este sábado 4 de julio se llevará a cabo el esperado 1° Duatlón Regional Rural en el predio de Bodega Robinson, una propuesta deportiva que reunirá a atletas de toda la región en una exigente competencia que combinará pedestrismo y mountain bike.

La prueba, organizada por la Asociación Concordiense Amigos del MTB, comenzará a las 14 horas y podrá disputarse tanto de manera individual como en postas, ofreciendo una alternativa para corredores y ciclistas de distintos niveles.

El recorrido comprenderá 5 kilómetros de pedestrismo, luego 25 kilómetros de mountain bike sobre un circuito de características rurales, para finalizar con otros 2,5 kilómetros de pedestrismo, poniendo a prueba la resistencia y estrategia de los participantes.

Continúan abiertas las inscripciones

Desde la organización informaron que las inscripciones permanecerán habilitadas hasta este jueves a las 22 horas a través del sitio www.encarrera.com.ar/dua/.

El costo será de 40.000 pesos para quienes compitan de forma individual y de 70.000 pesos para las postas.

En los próximos días se confirmará el horario de entrega de los kits de competencia, aunque adelantaron que, en principio, se realizará el mismo sábado en el predio de Bodega Robinson, donde además funcionará el Parque Cerrado.

Asimismo, los organizadores señalaron que tanto el circuito de pedestrismo como el de ciclismo ya se encuentran debidamente señalizados para quienes deseen reconocer el recorrido con anticipación.

Importante para el público

Se informó además que los vehículos que ingresen al predio para estacionar no podrán retirarse hasta que el último competidor haya cruzado la línea de llegada, por cuestiones de seguridad y organización del evento.

Categorías y premiación

El duatlón contará con categorías para damas y caballeros en modalidad individual, divididas por edades, además de postas masculinas y mixtas según la suma de edades de sus integrantes.

En cuanto a la premiación, habrá reconocimientos para los ganadores de la Clasificación General en las categorías Individual Masculino, Individual Femenino y Postas, mientras que en cada categoría se premiará del primer al quinto puesto.

La organización espera una importante convocatoria de deportistas de Concordia y de distintos puntos de la región, consolidando esta primera edición como una nueva propuesta del calendario deportivo entrerriano.

Prensa Amigos del MTB