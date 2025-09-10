Este sábado se corre el duatlón en Los Charruas

Con gran expectativa se espera esta nueva fecha en una plaza que desde hace muchos años es todo un clásico para el duatlón y que cuenta como siempre con el apoyo del Municipio de Los Charrúas a través de su intendenta Andrea Imoberdorff y su director de Deportes José Luis Rodriguez.

Recordemos que en damas ya se encuentra definido el campeonato en favor de la concordiense Ana María Brunini quién logra así el primer título en este circuito y que estará este sábado participando, mientras que en varones aún no está definido y tampoco lo estará en esta fecha, sino en la final a disputarse en Villa del Rosario. Pero a priori los máximos candidatos son el uruguayo Matías Gómez, junto al concordiense Eduardo Pelichero y el otro uruguayo Gabriel Priano de Mercedes.

El punto de concentración como es habitual será en calle Elena Roffo entre Av. Ramirez y Carriego, donde estará ubicado el sector de parque cerrado, largada y llegada, que tendrá en un comienzo los cinco kilómetros de pedestrismo con un nuevo circuito diagramado, luego será un ida y vuelta de 10km de ciclismo (1 vuelta sprint y 2 vueltas estandar) y finalmente sobre un circuito de 2500 metros de pedestrismo será una vuelta para sprint y dos vueltas para estandar.

Se espera la participación de muchos concordienses y del resto de la provincia, como así también de varios uruguayos que siempre acompañan este Circuito.

Las inscripciones se están realizando a través de la web: www.encarrera.com.ar/duatlon y este viernes como es habitual habrá inscripción presencial para concordienses en Lauria Rodados (E. Rios 770).

PRENSA A.C.P.C