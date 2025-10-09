Este sábado se corre en Chajari la prueba de calle «4 Estaciones» en Plaza Clement

La prueba atlética de calle se realizará el sábado 11 de octubre en barrio Parque, con modalidad recreativa y participativa, abierta a todo público. La largada para los mayores será desde la plaza Alberto Clement. Las inscripciones se realizan ese mismo día desde las 13 horas y tienen un valor de $5.000. Los menores, de 4 a 13 años de edad, participan sin costo. La largada de las categorías mayores será a las 15 horas y las pruebas de menores se realizarán luego de finalizadas las distancias de los adultos.

Los mayores recorrerán distancias de 4 y 6 km por distintas calles de esta zona de nuestra ciudad y para los menores habrá circuitos especiales según la edad. Además se volverá a llevar a cabo la “Caminata de 2 km”, una modalidad que se sumó en la prueba de invierno, que se realiza de manera participativa, gratuita y no requiere de inscripción previa.

De esta manera, se concretará la cuarta edición del año en curso de esta prueba que se realiza en cada cambio de estación, en diferentes puntos de la ciudad. Cabe recordar que su edición Verano se realizó el pasado 25 de enero en zona del Playón Polideportivo Municipal; mientras que la edición Otoño tuvo lugar el 12 de abril en barrio Norte y la de Invierno se llevó a cabo el 19 de julio desde Plaza Libertad.

Por más info los interesados pueden dirigirse a la Dirección de Deportes y Recreación en Avenida Siburu y las vías, de 7 a 13 hs. También se puede contactar al Whatsapp 3456-461614.