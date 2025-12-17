Este sábado se corre en Federación la tercera fecha del Triatlón Jeep

La prueba se desarrollará sobre distancia sprint, que comprende 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo, teniendo como epicentro la Costanera Sur de la ciudad jardín, uno de los sectores más emblemáticos para este tipo de competencias.

La cita en Federación marcará el último triatlón del año, con grandes expectativas en cuanto a convocatoria y nivel competitivo, luego de dos fechas iniciales que mostraron paridad y protagonismo de atletas de distintos puntos de la región. En la apertura del circuito, disputada en Colón, el triunfo fue para el uruguayo Soares de Lima, mientras que en Concordia se impuso el paceño Bruno Baldini. En la rama femenina, las ganadoras fueron la victoriense María Victoria Rivero y la concordiense Ana María Brunini, respectivamente.

Con estos resultados, el campeonato se presenta muy ajustado y vibrante, con un alto nivel en la punta tanto en damas como en caballeros, lo que anticipa una competencia atractiva en suelo federaense.

Además del triatlón, de manera simultánea se llevará a cabo un acuatlón, con distancias de 750 metros de natación y 5.000 metros de pedestrismo, en modalidad individual y también en postas. Esta propuesta permitirá una mayor participación y ampliará la convocatoria para quienes deseen sumarse a la fiesta deportiva del Circuito Jeep, que viene desarrollándose con gran éxito durante todo el 2025.

En cuanto a las inscripciones, las mismas se realizarán de manera presencial este viernes para los atletas de Concordia, en Swimming, de 20 a 21 horas. En tanto, el sábado habrá inscripción en Federación desde las 13.45 horas para el resto de los participantes.

Toda la información completa y las inscripciones online se encuentran disponibles en www.encarrera.com.ar/triajeep

Con información de prensa ACPC

.