Este sábado se corre la histórica prueba de aguas abiertas Salto–Concordia

La competencia cuenta con una extensa trayectoria, ya que su primera edición se realizó en 1942, lo que la convierte en la prueba de aguas abiertas más antigua del litoral. Además, tiene la particularidad de ser la única competencia de este tipo en el continente que une a dos países durante su recorrido, consolidándose como un símbolo de integración a través del deporte.

En esta edición participarán 260 nadadores, con presencia de deportistas de Concordia y Salto, aunque la mayoría de los inscriptos provienen de distintas localidades de Argentina y de la República Oriental del Uruguay. La llegada de competidores y acompañantes también genera un importante movimiento turístico en la región.

Cronograma de actividades

Según lo indicado a 7Paginas, las actividades comenzarán el viernes 13, cuando de 18 a 20 horas se realizará la acreditación de nadadores argentinos en el Centro de Información Turística de Concordia, ubicado en la intersección de las calles Mitre y Pellegrini.

El sábado 14 continuará el programa con las siguientes actividades:

10 a 12 horas: acreditación y pintado de números para nadadores argentinos en Playa Los Sauces – Mirador Arenitas Blancas.

12:30 horas: embarque puntual en colectivos con destino al Club Remeros de Salto, traslado exclusivo para los nadadores.

14:30 a 15:30 horas: acreditación de nadadores uruguayos en el Club Remeros de Salto.

16:00 horas: largada de la competencia por olas desde el Club Remeros de Salto.

18:00 horas: entrega de premios en Playa Los Sauces, en Concordia.

20:00 horas: traslado de nadadores uruguayos hasta el paso de frontera y cierre de la jornada.

Cierre del circuito regional

La prueba también marcará el cierre del Circuito de Aguas Abiertas del Río Uruguay, que previamente tuvo fechas en Concepción del Uruguay, Federación y Liebig–San José.

Por este motivo se realizarán dos premiaciones: una correspondiente a la clasificación general y por categorías de la competencia Salto–Concordia, y otra que consagrará a los campeones del circuito en función de la sumatoria de puntos obtenidos en cada una de las pruebas.

Importante operativo de seguridad

Para garantizar el normal desarrollo de la competencia se ha dispuesto un amplio operativo de seguridad coordinado con Prefectura Naval y guardavidas.

El dispositivo incluye 35 embarcaciones livianas a remo para acompañamiento y guía, siete lanchas a motor con guardavidas a bordo —una de ellas con médico y equipo DEA—, dos ambulancias durante el recorrido y una carpa de emergencia en la llegada con personal médico, enfermeros y equipamiento sanitario.

En este esquema, el Club Remeros Salto también aporta material flotante y embarcaciones para reforzar la logística.

Invitación al público

Desde la organización invitaron a la comunidad a acercarse a Playa Los Sauces para acompañar la llegada de los nadadores, prevista aproximadamente para las 16:45 horas.

Allí podrá observarse la tradicional y colorida caravana de brazadas, gorras, boyas, torpedos y embarcaciones, que una vez más rendirá homenaje al río Uruguay, protagonista de una de las competencias deportivas más tradicionales de la región.