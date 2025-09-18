7PAGINAS

Miércoles 17 de septiembre de 2025
Este sábado se corre la última fecha del Duatlón Rural Concordiense

Este sábado se disputará la gran final de la temporada del Duatlón Rural Concordiense, organizada por la Asociación Amigos del MTB, con la Bodega Robinson como epicentro, ya que por sus caminos aledaños se desarrollará la competencia.
Redacción 7Paginas

De acuerdo a lo anticipado a 7Paginas, la prueba comenzará a las 15 horas y constará de tres etapas: 3 kilómetros de pedestrismo (cross), 20 kilómetros de mountain bike rural y un cierre de 3 kilómetros de pedestrismo (cross). Los atletas podrán participar de manera individual o en duplas, por sumatoria de edades.

Las inscripciones se realizan a través del sitio oficial www.encarrera.com.ar/dua

y permanecerán abiertas hasta el viernes al mediodía. Desde la organización informaron que la entrega de kits será el mismo sábado, de 13:30 a 14:30 horas, en la Bodega Robinson, tanto para corredores locales como para los que lleguen desde otras ciudades.

En esta jornada de coronación se premiará del 1° al 5° puesto en cada categoría, mientras que en el Campeonato por Equipos recibirán galardones los tres equipos más numerosos, con órdenes de compra otorgadas por Campoy Alimentos.

Categorías habilitadas

Caballeros Individuales: Juveniles (14 a 19 años), Elite (20 a 29), Máster A (30 a 39), Máster B (40 a 49), Máster C (50 a 59), Máster D (60 en adelante).

Damas Individuales: Juveniles (14 a 19 años), Damas A (20 a 35), Damas B (36 a 45), Damas C (46 en adelante).

Duplas

Damas Únicas

Mixtas (sumatoria de edades): hasta 49 años, de 50 a 69, de 70 a 89, más de 90.

Caballeros (sumatoria de edades): hasta 49 años, de 50 a 69, de 70 a 89, de 90 a 109, más de 110