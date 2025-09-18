Este sábado se corre la última fecha del Duatlón Rural Concordiense

De acuerdo a lo anticipado a 7Paginas, la prueba comenzará a las 15 horas y constará de tres etapas: 3 kilómetros de pedestrismo (cross), 20 kilómetros de mountain bike rural y un cierre de 3 kilómetros de pedestrismo (cross). Los atletas podrán participar de manera individual o en duplas, por sumatoria de edades.

Las inscripciones se realizan a través del sitio oficial www.encarrera.com.ar/dua

y permanecerán abiertas hasta el viernes al mediodía. Desde la organización informaron que la entrega de kits será el mismo sábado, de 13:30 a 14:30 horas, en la Bodega Robinson, tanto para corredores locales como para los que lleguen desde otras ciudades.

En esta jornada de coronación se premiará del 1° al 5° puesto en cada categoría, mientras que en el Campeonato por Equipos recibirán galardones los tres equipos más numerosos, con órdenes de compra otorgadas por Campoy Alimentos.

Categorías habilitadas

Caballeros Individuales: Juveniles (14 a 19 años), Elite (20 a 29), Máster A (30 a 39), Máster B (40 a 49), Máster C (50 a 59), Máster D (60 en adelante).

Damas Individuales: Juveniles (14 a 19 años), Damas A (20 a 35), Damas B (36 a 45), Damas C (46 en adelante).

Duplas

Damas Únicas

Mixtas (sumatoria de edades): hasta 49 años, de 50 a 69, de 70 a 89, más de 90.

Caballeros (sumatoria de edades): hasta 49 años, de 50 a 69, de 70 a 89, de 90 a 109, más de 110