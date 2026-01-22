Este sábado se pone en marcha el espectáculo más pasional del país

Reconocido a nivel nacional como el Carnaval más pasional del país, el Carnaval de Concordia se distingue por la magnitud de sus puestas en escena, la calidad artística de sus comparsas y la fuerte identidad cultural que se expresa en cada desfile, consolidándose como uno de los grandes atractivos del verano entrerriano.

La edición 2026 se desarrollará los sábados 24 y 31 de enero; 7, 14 y 21 de febrero; y el lunes 16 de febrero, convocando a miles de vecinos y turistas en cada jornada.

Primera noche

La apertura del predio está prevista para las 20:30 horas, mientras que el desfile comenzará a las 22:00 horas.

El acto inaugural se realizará a las 21:30 horas, con el tradicional corte de cinta y la presencia de autoridades.

En la noche debut, abrirá el desfile la comparsa Bella Samba, seguida por Imperio y Ráfaga, mientras que el cierre estará a cargo de la última campeona, Emperatriz.

Entradas y sistema de ingreso

El valor de la entrada general para la primera noche será de $7.000. Para las restantes jornadas, los precios variarán de acuerdo a la fecha y al sector elegido.

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través del sitio oficial www.concordiacarnaval.com.ar

, donde se genera el cupón de pago correspondiente. El pago se realiza exclusivamente en la Dirección de Rentas Municipal, ubicada en Mitre y Pellegrini, de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas.

Como novedad, esta edición incorpora un sistema de ingreso mediante código QR, que permitirá agilizar el acceso al Corsódromo y optimizar la organización del evento.

Historias que cobran vida en la pasarela

En 2026, las comparsas vuelven a apostar por propuestas de fuerte contenido simbólico, histórico y cultural.

Bella Samba presentará “Sangre de la Tierra: Vino a ser Historia, Vino a ser Carnaval”, un homenaje a la vid como símbolo de vida, trabajo e identidad cultural, recorriendo su historia desde los orígenes hasta su consagración como bebida nacional.

Emperatriz llevará a escena “Argentina: El viaje del Sol”, una alegoría que propone un recorrido por los paisajes, tradiciones y emociones del país, con el Sol como hilo conductor de la identidad nacional.

Imperio desplegará “El Legado Maneco”, una propuesta que reivindica la memoria afroentrerriana y el aporte de la comunidad negra a la identidad local, a través del samba y el candombe como expresiones de resistencia y celebración.

Ráfaga presentará “La Magia Universal”, una puesta inspirada en el cosmos, el zodíaco y la energía que conecta a las personas, transformando el desfile en una experiencia simbólica y sensorial.

Un trabajo colectivo que se renueva

El director del Ente Permanente del Carnaval, Luis Sánchez, destacó el esfuerzo realizado durante todo el año: “Cada edición del Carnaval de Concordia es el resultado de un enorme trabajo colectivo. Las comparsas presentan propuestas de gran nivel artístico, con contenidos que ponen en valor nuestra historia y nuestra identidad cultural”.

Además, subrayó el impacto del evento para la ciudad: “El carnaval genera movimiento turístico, trabajo para cientos de familias y posiciona a Concordia a nivel nacional. Invitamos a vecinos y visitantes a ser parte de esta fiesta que es orgullo de todos los concordienses”.

Toda la información actualizada sobre programación, entradas y novedades puede consultarse en www.concordia.gob.ar/carnaval

o en Instagram @concordiaescarnaval.