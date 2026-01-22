7PAGINAS

Jueves 22 de enero de 2026
Este sábado se pone en marcha el espectáculo más pasional del país

Concordia se prepara para vivir una nueva edición de su máxima celebración popular con el inicio del Carnaval 2026, uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del país. La apertura oficial será este sábado 24 de enero en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”, dando comienzo a una temporada que se extenderá a lo largo de seis noches.
Redacción 7Paginas

Reconocido a nivel nacional como el Carnaval más pasional del país, el Carnaval de Concordia se distingue por la magnitud de sus puestas en escena, la calidad artística de sus comparsas y la fuerte identidad cultural que se expresa en cada desfile, consolidándose como uno de los grandes atractivos del verano entrerriano.

La edición 2026 se desarrollará los sábados 24 y 31 de enero; 7, 14 y 21 de febrero; y el lunes 16 de febrero, convocando a miles de vecinos y turistas en cada jornada.

Primera noche

La apertura del predio está prevista para las 20:30 horas, mientras que el desfile comenzará a las 22:00 horas.

El acto inaugural se realizará a las 21:30 horas, con el tradicional corte de cinta y la presencia de autoridades.

En la noche debut, abrirá el desfile la comparsa Bella Samba, seguida por Imperio y Ráfaga, mientras que el cierre estará a cargo de la última campeona, Emperatriz.

Entradas y sistema de ingreso

El valor de la entrada general para la primera noche será de $7.000. Para las restantes jornadas, los precios variarán de acuerdo a la fecha y al sector elegido.

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través del sitio oficial www.concordiacarnaval.com.ar

, donde se genera el cupón de pago correspondiente. El pago se realiza exclusivamente en la Dirección de Rentas Municipal, ubicada en Mitre y Pellegrini, de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas.

Como novedad, esta edición incorpora un sistema de ingreso mediante código QR, que permitirá agilizar el acceso al Corsódromo y optimizar la organización del evento.

Historias que cobran vida en la pasarela

En 2026, las comparsas vuelven a apostar por propuestas de fuerte contenido simbólico, histórico y cultural.

Bella Samba presentará “Sangre de la Tierra: Vino a ser Historia, Vino a ser Carnaval”, un homenaje a la vid como símbolo de vida, trabajo e identidad cultural, recorriendo su historia desde los orígenes hasta su consagración como bebida nacional.

Emperatriz llevará a escena “Argentina: El viaje del Sol”, una alegoría que propone un recorrido por los paisajes, tradiciones y emociones del país, con el Sol como hilo conductor de la identidad nacional.

Imperio desplegará “El Legado Maneco”, una propuesta que reivindica la memoria afroentrerriana y el aporte de la comunidad negra a la identidad local, a través del samba y el candombe como expresiones de resistencia y celebración.

Ráfaga presentará “La Magia Universal”, una puesta inspirada en el cosmos, el zodíaco y la energía que conecta a las personas, transformando el desfile en una experiencia simbólica y sensorial.

Un trabajo colectivo que se renueva

El director del Ente Permanente del Carnaval, Luis Sánchez, destacó el esfuerzo realizado durante todo el año: “Cada edición del Carnaval de Concordia es el resultado de un enorme trabajo colectivo. Las comparsas presentan propuestas de gran nivel artístico, con contenidos que ponen en valor nuestra historia y nuestra identidad cultural”.

Además, subrayó el impacto del evento para la ciudad: “El carnaval genera movimiento turístico, trabajo para cientos de familias y posiciona a Concordia a nivel nacional. Invitamos a vecinos y visitantes a ser parte de esta fiesta que es orgullo de todos los concordienses”.

Toda la información actualizada sobre programación, entradas y novedades puede consultarse en www.concordia.gob.ar/carnaval

o en Instagram @concordiaescarnaval.