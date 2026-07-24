Este sábado se realiza la «Bicicleteada solidaria por un amiguito» a beneficio de los proteccionistas de Concordia

El evento, organizado de manera conjunta por la Asociación Concordiense Amigos del MTB y el grupo “Los que siempre están”, comenzará a las 15:30 horas, momento en que los participantes iniciarán un recorrido recreativo por las calles concordienses.

Concientización y ayuda directa

Más allá de la actividad física al aire libre, esta cruzada solidaria persigue un objetivo fundamental: promover la concientización sobre el cuidado responsable de las mascotas y renovar el compromiso ciudadano en la lucha contra el maltrato animal.

Para sumarse a la pedaleada no se requiere inscripción previa por vías digitales, ya que los datos se tomarán en el mismo lugar de salida a partir del costo y la donación establecida:

Inscripción: $2.000 por participante.

Aporte solidario: 1 kilogramo de alimento balanceado para perros o gatos.

Todo lo recaudado, tanto los fondos como los insumos alimenticios, será destinado íntegramente a los voluntarios que día a día asisten, alimentan y rescatan a los animales en situación de calle o bajo resguardo en la ciudad.

Una convocatoria abierta a toda la familia

Desde la organización remarcaron a 7Paginas, que no se trata de una competencia, sino de un paseo recreativo y comunitario. Por este motivo, la invitación está abierta a personas de todas las edades, familias enteras y ciclistas de cualquier nivel de experiencia que deseen compartir una tarde diferente y ayudar a quienes no tienen voz.