Este sábado se realizará en Concordia el encuentro cultural “Mujeres que hacen historia”

El evento, impulsado por la Subsecretaría de Educación y Cultura, se desarrollará en la Plazoleta de las Américas (Fuente de Agua), ubicada en la intersección de Avenida San Lorenzo y Paula Bovino.

La jornada había sido programada originalmente para el domingo 8 de marzo, pero debió ser suspendida debido a las inclemencias del tiempo.

Un homenaje a mujeres de la comunidad

Desde la organización explicaron que el encuentro tiene como objetivo reconocer y homenajear a mujeres que, con su trabajo, compromiso y vocación de servicio, han dejado y continúan dejando una huella significativa en la historia y en la vida cotidiana de la comunidad concordiense.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro y reflexión sobre el aporte de las mujeres en la construcción social, cultural y comunitaria de la ciudad.

Presentaciones artísticas

Durante la actividad habrá distintas presentaciones artísticas con participación de talentos locales.

Entre los artistas que formarán parte del evento se encuentran Roxana Tavella junto a Cielo Malvasio, el violinista Franco Pezzelatto acompañado por el bailarín Jeremías Delfín, y la cantante Natalia Martínez, quienes brindarán espectáculos musicales y culturales para acompañar la jornada.

Participación de la UADER

Además, la actividad contará con la presencia de un stand de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), donde se brindará información relacionada con la promoción de la salud y la prevención, sumando una perspectiva académica y formativa al encuentro.

Desde la Subsecretaría de Educación y Cultura invitaron a toda la comunidad a participar de esta jornada abierta, que busca reconocer el rol de las mujeres en la sociedad y promover un espacio de intercambio cultural y social en la ciudad.