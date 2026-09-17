Este sábado se realizará la Marcha de la Bronca en Concordia

Este sábado 19 de septiembre, Concordia será escenario de una movilización en el marco de la denominada Marcha de la Bronca, convocada por la Corriente Sindical Clasista, el Frente de Izquierda y sectores que vienen expresando distintos reclamos laborales y sociales.

La concentración está prevista para las 11 horas en Plaza Urquiza, desde donde los manifestantes marcharán hasta Plaza 25 de Mayo, en el centro de la ciudad.

Según expresaron los organizadores a 7Paginas, la convocatoria busca reunir distintos reclamos de trabajadores y sectores sociales frente a las políticas impulsadas por el Gobierno nacional de Javier Milei.

Convocatoria amplia

Desde la organización invitaron a participar a jubilados, estudiantes, artistas, trabajadores ocupados y desocupados, sindicatos, universidades, partidos políticos, clubes y organizaciones sociales, además de todos aquellos que quieran sumarse a la jornada.

“La bronca que tenemos por los ataques del gobierno de Milei y sus colaboradores a toda la clase trabajadora en su conjunto” es presentada como uno de los principales motivos de la movilización.

La propuesta apunta a concentrar en una misma marcha diferentes demandas y reclamos de los sectores participantes.

En busca de una huelga general

Los convocantes plantearon además que la movilización forma parte de un proceso que busca avanzar hacia la coordinación de los distintos sectores en conflicto.

En ese sentido, señalaron que el objetivo es “unir todos nuestros reclamos y golpear al gobierno”, con la intención de avanzar en la construcción de una huelga general que reúna las diferentes reivindicaciones planteadas por trabajadores y organizaciones.

La jornada del sábado se desarrollará desde Plaza Urquiza y culminará en Plaza 25 de Mayo, donde se prevé la continuidad de las actividades vinculadas con la convocatoria.