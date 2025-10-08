Este sábado se termina la temporada del mtb concordiense

El evento se desarrollará en las instalaciones del Camping Siatrasag (Sindicato Argentino de Trabajadores de Salto Grande), ubicado en la curva del camino a Las Palmeras. Desde las 15 horas, los competidores se medirán en un circuito exigente que combina senderos, zonas técnicas de manejo y sectores de caminos rurales, ofreciendo un trazado ideal para los ciclistas de distintas categorías.

Desde la organización informaron que las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 10 de octubre al mediodía, a través del sitio www.encarrera.com.ar/mtb. No se recibirán inscripciones presenciales el día de la carrera. Los competidores podrán abonar la inscripción mediante depósito electrónico o en efectivo al momento de retirar el kit de competencia.

Además, se recordó que para acceder a la premiación final del campeonato, los participantes deben haber competido en al menos tres de las cuatro fechas del calendario. Quienes completen las cuatro carreras sumarán el puntaje total sin descartes. En caso de empate en los puntos finales, se definirá por mayor cantidad de triunfos, segundos o terceros puestos; de persistir la igualdad, el desempate se resolverá por sorteo.

Este cierre de temporada será la antesala del Desafío KM 248, previsto para el próximo 30 de noviembre, uno de los eventos más esperados por la comunidad del ciclismo regional.