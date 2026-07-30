Este sábado tercera fecha del duatlón provincial en San Salvador

El epicentro para esta segunda fecha será en «Cruz del Milenio» (Av. Malarín y Av. de la Paz), en la capital nacional de arroz, y existe muy buena expectativa por esta fecha que tendrá la primera distancia estandar del campeonato para quienes corren en la modalidad age group. Es decir que habrá distancia sprint (5k-20k-2.5k) y estandar (5k-40k-5k).

El pedestrismo se corre integramente por la Avenida Malarin en un ida y vuelta por ambos tramos de la avenida, mientras que el ciclismo se realizará sobre la ruta 18 con dirección a General Campos.

Recordemos que en las dos primeras fechas se impusieron en un gran nivel los concordienses Eduardo Pelichero y Ana Maria Brunini, ambos defienden el título conseguido el año anterior.

Este campeonato tendrá seis fechas, de las cuales son cuatro las obligatorias para completar el certamen.

En cada fecha hay medallas finisher y premios hasta el tercer puesto en cada categoría.

La organización estará a cargo del Club Ciclista Unidos de San Salvador junto a la dirección de Deportes del Municipio, y la fiscalización de la A.C.P.C.

El certámen tendrá su continuidad el domingo 23 de agosto en el autódromo de Concordia, fecha que fue modificada de la original del sábado 22 por encontrarse ocupado el autódromo.

Por informes e inscripciones: www.encarrera.com.ar/duatlon

Prensa A.C.P.C