Este sábado y domingo, en la Estación de Chajarí, se realiza Exponavidad

La Exponavidad contará este año con la participación de más de 70 emprendedores, artesanos y manualistas de nuestra localidad ofreciendo productos variados de elaboración propia, que estarán instalados en diferentes gazebos brindados por la Municipalidad, ubicados en la Estación del Ferrocarril. Habrá puestos con marroquineria, bijouteri, cerámica, gastronomía, velas aromatizadas, trabajos a crochet, dibujo y diseño, plantas y macetas, trabajos en madera, entre otros. También habrá un patio gastronómico y se realizarán espectáculos artísticos para toda la familia.

Todas las actividades se llevarán a cabo con entrada libre y gratuita, comenzando el día sábado 13 de diciembre a las 18 horas con un puesto de maquillaje artístico para niñas y niños. A las 20 horas se presentará un show de patín artístico a cargo de alumnas de Flavia Versalli. A las 20:30 horas habrá un número de arte danza con la coreografía de Maira Menéndez. A las 21 horas habrá un set a cargo del DJ Juanchi Rojas.

El domingo 14 de diciembre, desde las 19 horas, actuará el Coro Polifónico Municipal dirigido por Graciela Castro Bagnasco, entonando villancicos navideños. A las 19:30 horas se realizará un desfile de indumentaria y accesorios de los emprendedores con show de zancos y la música del DJ Juanchi Rojas. A las 21 horas se estará presentando el cantante federaense Maxi Frutos con un show de cierre para bailar y cantar con el público presente.

La Exponavidad es organizada por la Secretaría de Gestión y Desarrollo Productivo a través de Coordinación de Emprendedores, y la Secretaría de Ciudadanía e Inclusión con su Dirección de Cultura. Para la misma se hace cada año una convocatoria abierta a manualistas, emprendedores y artesanos, residentes de Chajarí, que vendan productos de producción propia. Participar de esta propuesta, no tiene costo, el Municipio cede el uso del stand y el emprendedor se compromete a hacer uso del mismo respetando el reglamento que regula el funcionamiento de la Feria.