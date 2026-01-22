Este viernes: actividad literaria y teatral en el Castillo San Carlos

La propuesta ofrece un recorrido único entre literatura, memoria e historia, invitando a los asistentes a viajar en el tiempo y descubrir el pasado de San Carlos a través de la figura del escritor Antoine de Saint-Exupéry y de la familia Demarchy, protagonistas de una etapa clave en la vida del lugar.

Según se informó a 7Paginas, la actividad comenzará a las 20 horas con una visita literaria, en la que se abordarán relatos, anécdotas y referencias históricas vinculadas al autor de El Principito y su paso por la región. Más tarde, a las 21 horas, se llevará adelante una visita teatralizada, que permitirá revivir escenas y personajes mediante una puesta en escena especialmente diseñada para el entorno del castillo.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el municipio para poner en valor el patrimonio cultural y turístico de Concordia, promoviendo propuestas abiertas a vecinos y visitantes, en un marco de disfrute, aprendizaje y encuentro con la historia local.

Desde la organización recomiendan asistir con antelación y disfrutar de una experiencia que combina arte, identidad y memoria en un escenario único.