Jueves 25 de septiembre de 2025
Este viernes, con la presencia de Frigerio, inauguran el aeropuerto y el acceso sur de Concordia

Este viernes 26 de septiembre será una jornada clave para la ciudad de Concordia, con la presencia del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien encabezará una agenda de actividades que incluye la inauguración de obras de gran importancia para la región.
Según pudo saber 7Paginas, a las 9:30 horas se realizará el acto de inauguración oficial del aeropuerto de Concordia, encabezado por Frigerio junto al intendente Francisco Azcué y demás funcionarios provinciales y locales.

Posteriormente, a las 10:45 horas, la comitiva se trasladará a la nueva Planta de Agua Potable, donde se prevé la recorrida por las instalaciones y posibles anuncios vinculados a la puesta en marcha de esta obra estratégica para la ciudad.

Finalmente, a las 11:30 horas, Frigerio y Azcué encabezarán el acto de inauguración de la repavimentación del Acceso Sur de Concordia, obra que busca mejorar la conectividad y la seguridad vial en uno de los ingresos más transitados de la ciudad.