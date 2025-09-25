Este viernes, con la presencia de Frigerio, inauguran el aeropuerto y el acceso sur de Concordia

Según pudo saber 7Paginas, a las 9:30 horas se realizará el acto de inauguración oficial del aeropuerto de Concordia, encabezado por Frigerio junto al intendente Francisco Azcué y demás funcionarios provinciales y locales.

Posteriormente, a las 10:45 horas, la comitiva se trasladará a la nueva Planta de Agua Potable, donde se prevé la recorrida por las instalaciones y posibles anuncios vinculados a la puesta en marcha de esta obra estratégica para la ciudad.

Finalmente, a las 11:30 horas, Frigerio y Azcué encabezarán el acto de inauguración de la repavimentación del Acceso Sur de Concordia, obra que busca mejorar la conectividad y la seguridad vial en uno de los ingresos más transitados de la ciudad.