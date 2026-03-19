Este viernes el gobierno abonará por complementaria el incremento salarial docente

La medida contempla el pago de una suma de carácter no remunerativa y no bonificable, con un tope de 60.000 pesos. Dicho monto se compone de un incremento en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) de 36.000 pesos y de 24.000 pesos correspondientes al Complemento por Conectividad Provincial, por cargo, 15 horas cátedra de nivel secundario o 11 horas cátedra de nivel superior.

Asimismo, se informó que también se abonará este viernes lo correspondiente al sector pasivo docente, que percibirá una suma extraordinaria, de carácter no remunerativa y no bonificable, de 30.000 pesos.