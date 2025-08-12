Este viernes inscripción presencial para los 5k del autódromo

Gran expectativa ha generado esta propuesta que tiene cerca de 100 preinscriptos, y que marca un precedente como una carrera en un escenario que por primera vez se estará utilizando para este fin, y además se tratará de una gran jornada deportiva, porque además se estará disputando ese mismo día la quinta fecha del Circuito Provincial de Duatlon Jeep con la prueba de mayores e infantiles.

Cabe destacar que habrá premiación en todas las categorías hasta el tercer puesto, y medallas finisher para todos los que arriben a la meta. Además tendrán frutas y gatorade en la llegada y el sistema de clasificación será a través de chips de la empresa “Tu tiempo sport”.

Se anticipó a 7Paginas, que en este evento se contará con servicio de sonido, locución, fotografía, seguro, y se vivirá sin dudas una gran fiesta deportiva, que contará con la organización de la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas.

Toda la info completa e inscripciones se encuentran en la web: http://www.encarrera.com.ar/5kautodromo