Martes 12 de agosto de 2025
Este viernes inscripción presencial para los 5k del autódromo

Este viernes en el local comercial de Lauria Rodados en calle Entre Ríos 770 se estará produciendo la primera inscripción presencial para la carrera pedestre denominada “5k del autódromo” que se estará realizando el sábado 23 de agosto en dicho lugar desde las 15 hs. y cuyo recorrido será integramente en la cinta asfáltica del recorrido total que tiene nuestro circuito.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Gran expectativa ha generado esta propuesta que tiene cerca de 100 preinscriptos, y que marca un precedente como una carrera en un escenario que por primera vez se estará utilizando para este fin, y además se tratará de una gran jornada deportiva, porque además se estará disputando ese mismo día la quinta fecha del Circuito Provincial de Duatlon Jeep con la prueba de mayores e infantiles.

Cabe destacar que habrá premiación en todas las categorías hasta el tercer puesto, y medallas finisher para todos los que arriben a la meta. Además tendrán frutas y gatorade en la llegada y el sistema de clasificación será a través de chips de la empresa “Tu tiempo sport”.

Se anticipó a 7Paginas, que en este evento se contará con servicio de sonido, locución, fotografía, seguro, y se vivirá sin dudas una gran fiesta deportiva, que contará con la organización de la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas.

Toda la info completa e inscripciones se encuentran en la web: http://www.encarrera.com.ar/5kautodromo