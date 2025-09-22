Este viernes la “Justicia va a los Barrios” llega a La Bianca

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, en el caso del departamento Concordia, la actividad se llevará adelante en el barrio La Bianca, más precisamente en la sede de la Fundación Volando Alto Centro La Bianca (La Rioja 3614), en el horario de 9 a 12 horas. Mientras que en el departamento Federación, la atención se realizará en la localidad de Los Conquistadores, en la ex Estación de Ferrocarril (Urquiza y Besada).

Durante la jornada, un equipo de profesionales del derecho y funcionarios judiciales ofrecerán asesoramiento y orientación en temas vinculados a derechos laborales, violencia familiar y otras consultas jurídicas.

Objetivos de la propuesta

La iniciativa tiene como meta promover el acceso a la justicia, acercando herramientas legales a quienes encuentran barreras económicas, geográficas o físicas para acudir a los tribunales. Además, busca fortalecer la relación entre la comunidad y el sistema judicial.

Qué trámites y consultas se pueden realizar

Defensoría: asesoramiento en cuota alimentaria, régimen de comunicación, tutela y acceso a salud y educación.

Fiscalía: recepción y seguimiento de denuncias, además de consultas sobre delitos.

Juzgado de Paz: certificación de firmas y copias, declaraciones juradas, certificados de supervivencia, informaciones sumarias para beneficios previsionales y radicaciones, entre otros.

Otras jurisdicciones participantes

La jornada se llevará adelante de manera simultánea en distintas localidades de la provincia, entre ellas Alcaraz, Colonia Carrasco, Crespo, Federal, Gualeguay, Gualeguaychú, Hasenkamp, Herrera, Nogoyá, Paraná, Rocamora, San Víctor, Villa Clara, entre muchas otras.