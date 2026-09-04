Este viernes, noche de boxeo en Concordia: Walter Casco debutará como profesional en un combate internacional

Este viernes 4 de septiembre, el Gimnasio Municipal de Concordia será escenario de una importante velada boxística que reunirá a púgiles locales, representantes de distintos gimnasios y deportistas que llegan con el objetivo de seguir creciendo dentro de la disciplina.

La actividad comenzará a las 21:30 horas y contará con una programación compuesta por ocho combates amateurs y una pelea profesional, con presencia de boxeadoras, jóvenes talentos, figuras en ascenso y púgiles que volverán a subir al cuadrilátero.

El debut profesional de Walter Casco

Uno de los principales atractivos de la noche será la pelea de fondo, que marcará el debut profesional del concordiense Walter Casco.

Luego de una destacada trayectoria dentro del boxeo amateur, Casco tendrá un desafío internacional frente a Emiliano Rodríguez, representante de la República Oriental del Uruguay, quien llegará especialmente a Concordia para enfrentarse al crédito local.

El esperado combate significará un importante paso en la carrera del boxeador concordiense y será uno de los momentos centrales de la velada.

Un título interprovincial en juego

Otro de los enfrentamientos que promete captar la atención del público será el protagonizado por Bernardo Fleitas y Leonardo Núñez, quienes se medirán por el Título Interprovincial, categoría hasta 64 kilogramos.

El combate se presenta como uno de los cruces más atractivos de la programación y promete intensidad sobre el cuadrilátero.

La cartelera también incluirá el regreso de Maravilla Mendieta, además del esperado enfrentamiento entre Pablo Basualdo y Rodrigo Malgarejo, junto a otros interesantes cruces que completarán una noche cargada de boxeo.

Con representantes locales, visitantes, deportistas experimentados y nuevos talentos, la velada promete convocar a los amantes del deporte de los puños.

Datos de la velada

Viernes 4 de septiembre

Gimnasio Municipal de Concordia

Hora: 21:30

8 combates amateurs y 1 combate profesional

Combate internacional: debut profesional de Walter Casco

Las entradas anticipadas tienen un valor de 10.000 pesos y se encuentran disponibles en Drugstore La Mona.

Una noche de boxeo que promete emociones, grandes peleas y la posibilidad de acompañar a los púgiles concordienses en una nueva jornada deportiva.

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