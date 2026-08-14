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Viernes 14 de agosto de 2026
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Este viernes se realizará una nueva edición de “noches en el cementerio de Los Fundadores” de Concordia

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, invita a la comunidad a participar de una nueva edición de “Noches en el Cementerio de los Fundadores”, una propuesta que combina historia, patrimonio y teatro para acercar a vecinos y visitantes a uno de los espacios históricos más importantes de la ciudad.
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Redacción 7Paginas

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El recorrido nocturno con teatralización se realizará este viernes 14 de agosto, con dos funciones: a las 18:30 y 19:30 horas, con cupos limitados para cada horario.

Durante la experiencia, los participantes podrán recorrer el Museo a Cielo Abierto “De los Fundadores” y conocer parte de las historias que forman parte de la memoria de Concordia, a través de una propuesta artística especialmente pensada para este espacio.

Lugar: Cementerio de los Fundadores – Humberto Primo 956.

Las personas interesadas deberán realizar la inscripción previa a través del formulario habilitado:

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La propuesta busca seguir fortaleciendo la valoración del patrimonio histórico local, generando nuevas formas de encuentro entre la comunidad y la historia de Concordia.