Este viernes se realizará una nueva edición de “noches en el cementerio de Los Fundadores” de Concordia

El recorrido nocturno con teatralización se realizará este viernes 14 de agosto, con dos funciones: a las 18:30 y 19:30 horas, con cupos limitados para cada horario.

Durante la experiencia, los participantes podrán recorrer el Museo a Cielo Abierto “De los Fundadores” y conocer parte de las historias que forman parte de la memoria de Concordia, a través de una propuesta artística especialmente pensada para este espacio.

Lugar: Cementerio de los Fundadores – Humberto Primo 956.

Las personas interesadas deberán realizar la inscripción previa a través del formulario habilitado:

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La propuesta busca seguir fortaleciendo la valoración del patrimonio histórico local, generando nuevas formas de encuentro entre la comunidad y la historia de Concordia.