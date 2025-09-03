Este viernes y sábado se realiza en Chajari, el 5to. Encuentro de Danzas Folclóricas

El 5to. Encuentro de Danzas Folclóricas comenzará el viernes 5 de septiembre, a partir de las 20 horas, con una Peña en el Salón Fundadores del Club Santa Rosa, continuando el sábado 6, en el mismo horario, en el gimnasio del club, con la actuación de los distintos ballets participantes. Además, el sábado 6, desde las 10 hs., se desarrollará un Taller de Danzas Folclóricas Litoraleñas, que estará a cargo de Albino «Pocho» Siviero, en el Auditorio del Centro Cultural. Todas las actividades son de entrada libre y gratuita. Organiza la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Chajarí.

La peña del viernes contará con la actuación de los músicos Hugo González y Renzo Leonardelli, Los Hermanos Duarte, Graciela Castro Bagnasco y Gustavo Surt, el grupo Alma Chamamecera, Mariana Viana y Abel Beckey. Bailarán los ballets «Angirú», «Amigos del Folklore», «Así Soy Yo» y «Joajú».

Durante la noche del sábado estarán participando el Ballet Municipal «Amigos del Folklore» y «Anguirú» dirigidos por la Prof. Claudia Sassaroli (Chajarí). El Taller de Folklore “Haciendo Huellas” de la Prof. Alejandra Álvarez (La Paz). Taller Folklórico “Gurisito Costero” del Prof. José Ayala (Concordia). Estudio de Danzas «Luján» de la Prof. María del Pilar Gamarra (San Jaime de la Frontera). Ballet Folklórico “Akaragüe Morotí” del Profesor Manuel Rodríguez (Posadas, Misiones). Ballet Folklórico “Jeroky Poty” grupo infantil de Prof. Daiana Gómez Piacenza (Federal). Ballet Folklórico “Alma Fuerte” Prof. María Olivera y Héctor Luna (Concordia). Taller Municipal de Malambo Dirigido por Rodrigo Siviero (Chajarí). Ballet de Folklore “Valores de mi Pueblo” de la Prof. Mara Delzart (Jubileo).

También actuarán el Espacio Cultural «Crisol» de Mariana Viana y Abel Beckley (Chajarí). La Peña «La Juntada» dirigida por Alexis Areguati y Anabella Monzón (Concordia). Escuela de Danza Folklórica «Anahí» Prof. Mirian Romero (Chajarí). Ballet Folklórico Municipal Chajarí dirigido por Andrea Sosa y Pocho Siviero. Escuela de Danza Folklórica “Sauce de Luna” de la Prof. Graciela Ferrada (Baigorria, Santa Fe). Taller de Danzas Folklóricas «Orígenes» del Prof. Mauricio Lezcano (Resistencia, Chaco). Escuela de Danzas Folklóricas «Alma Fuerte» de María Olivera y Héctor Luna (Concordia). Ballet «Algarrobo» del Prof. Antonio Espósito (Sáenz Peña, Chaco). Ballet «Aromas Gauchas» del Prof. José Ayala (Concordia). Ballet Municipal San Salvador dirigido por Mara Delzart (San Salvador). Taller de Folklore «Los Elegidos»

Prof. Blanca Romero (Resistencia, Chaco). Grupo «Rescatando Tradiciones» Prof. Mónica Correa (Sarmiento, Santa Fe). Ballet Folklórico «Jeroky Poty», grupo de adultos (Federal). El cierre será con la actuación musical de Abel Beckley.