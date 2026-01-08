Estiman que llegarán más de 400 mil fieles para la celebración del Gauchito Gil

Así lo confirmó Víctor Isnardo, interventor del santuario, quien señaló que en las últimas horas ya se registran filas de aproximadamente un kilómetro para ingresar al predio. “El flujo de peregrinos viene creciendo de manera sostenida y esperamos una concurrencia histórica”, indicó.

Ante la llegada masiva de fieles, el Gobierno de Corrientes implementó un importante operativo de seguridad y tránsito que comenzó a regir desde la medianoche del miércoles 7 de enero. El despliegue incluye a unos 450 efectivos policiales de distintas divisiones, que trabajan de manera coordinada con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Defensa Civil y personal de Salud Pública. Habrá cortes y modificaciones temporales en la circulación para ordenar la zona y prevenir siniestros viales.

Este año, además, los devotos podrán conocer el nuevo santuario del Gauchito Gil, inaugurado recientemente. El predio cuenta con una superficie de 435 metros cuadrados, una moderna edificación de hormigón y vidrio, nuevos oratorios y un área de estacionamiento planificada. También se reubicaron los puestos comerciales con el objetivo de despejar los accesos y mejorar la circulación interna de los promeseros.

Isnardo destacó que las obras permitieron una mejor organización y mayor seguridad. “Antes era todo mucho más desordenado y multitudinario. Hoy contamos con sectores definidos y mejores condiciones para recibir a la gente”, explicó.

En cuanto a las expresiones culturales y religiosas, el interventor aclaró que no se trata de espectáculos oficiales, sino de manifestaciones espontáneas de los propios fieles. “Son grupos de promeseros que quieren rendir homenaje y se organizan dentro del predio para que todo se desarrolle con respeto”, detalló.

Respecto al ingreso, explicó que se realiza por una única fila y que existe un tiempo límite de permanencia dentro del santuario, con el fin de permitir el acceso ordenado de todos los devotos. Además, recomendó a quienes asistan hacerlo preparados para las altas temperaturas. “Es fundamental venir con agua, protección solar y todo lo necesario para cuidarse, porque son muchas horas de espera”, advirtió.

Finalmente, Isnardo aseguró que el operativo continuará reforzándose a medida que avance la celebración, con el objetivo de que la multitudinaria muestra de fe se desarrolle en un clima de tranquilidad y respeto. “Trabajamos para que todos puedan vivir esta expresión de fe de la mejor manera posible”, concluyó.