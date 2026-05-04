«Esto significa madurar como sociedad»: Azcue presentó el ambicioso Plan Estratégico de Turismo 2025–2030

Este lunes, la ciudad de Concordia marcó un antes y un después en su planificación urbana y económica con la Presentación Oficial del Plan Estratégico de Turismo Sostenible de Concordia (PETS) 2025–2030. El evento reunió al «triángulo virtuoso» del desarrollo: el Estado, la academia y el sector privado.

Un hito en la historia local

El intendente Francisco Azcue no ocultó su entusiasmo al dialogar con 7Paginas previo a la exposición. «Estoy orgulloso de nuestras instituciones y de lo que hemos logrado. Este es un hito porque es una construcción plural donde nos sentamos a trabajar y a escucharnos, incluso cuando no estábamos de acuerdo en todo, lo que le dio más riqueza al plan», afirmó.

Azcue subrayó que Concordia no puede ser encasillada en un solo producto: «Tenemos pesca, termas, el circuito de Saint-Exupéry, bodegas, historia y estamos en el top 10 de ciudades con más eventos del país. Este plan es el compromiso de decir: este es el modelo de ciudad que queremos».

La mirada académica: Sostenibilidad e Innovación

La elaboración del plan contó con el soporte técnico de la Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER. La Magister Pamela Velich explicó que el eje central fue la «co-creación» del futuro de la ciudad.

«El plan tiene una característica completamente innovadora: incorpora las variables de Destino Turístico Inteligente. Además, tiene una mirada territorial, eligiendo a la universidad pública del mismo territorio para su desarrollo», destacó Velich, aclarando que la primera etapa de implementación será a cinco años.

El respaldo provincial y el rol privado

Por su parte, Belén Schauvinhold, presidenta ejecutiva del EMCONTUR, resaltó que este lineamiento es vital para el desarrollo económico local: «Ya lo estamos llevando a cabo; toda la planificación que implementamos hoy parte de este plan estratégico».

Desde la provincia, el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, celebró la iniciativa concordiense. «El turismo es una actividad económica generadora de trabajo, que es lo que necesitamos en la Argentina y particularmente en Concordia. Tener un plan ahorra energía, genera sinergia y produce mejores resultados», señaló Satto, quien además adelantó que la provincia trabaja en la creación de un Observatorio Económico y Turístico para medir resultados basados en indicadores reales del sector privado.

Redaccion de 7Paginas