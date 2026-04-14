Estrategia 2027: Frigerio ratifica a Azcué para retener el bastión de Concordia

La política entrerriana ha comenzado a acelerar sus motores de manera drástica. Lo que hasta hace poco eran especulaciones de pasillo, se ha transformado en una hoja de ruta oficial trazada por la Casa Gris. El encargado de marcar el camino ha sido Manuel Troncoso, secretario de Gobierno y Trabajo, consolidado como el principal vocero político y estratega territorial de Rogelio Frigerio.

Concordia: La prioridad absoluta

La definición más fuerte de Troncoso apunta a nuestra ciudad: Francisco Azcué buscará la reelección. Para el oficialismo provincial, Concordia no es un distrito más; representa la segunda ciudad con mayor peso electoral y el activo político más valioso tras haber quebrado 40 años de hegemonía peronista en 2023.

La ratificación de Azcué responde a sondeos que maneja el gobierno provincial, donde el intendente destaca por su imagen positiva y voluntad de voto. Para Frigerio, Azcué es la cara de la renovación y la pieza clave para consolidar el cambio en un territorio que, hasta hace poco, parecía inexpugnable para cualquier fuerza ajena al justicialismo.

El «cono de sombras» en Paraná y Uruguay

Mientras en la «Capital del Citrus» el horizonte está claro, otras ciudades estratégicas permanecen en la incertidumbre:

Concepción del Uruguay: La situación es crítica para el peronismo tradicional. La figura de José Eduardo Lauritto enfrenta un escenario judicial complejo por la causa «Contratos Truchos II», lo que debilita la capacidad de reacción de la oposición y es observado con detenimiento por el oficialismo provincial.

Paraná: La definición se dilata por cautela. Frigerio analiza aprovechar las fracturas del PJ local para intentar acuerdos con sectores peronistas no alineados. Aunque el actual secretario de Modernización, Emanuel Gainza, ya está lanzado abiertamente, por ahora no cuenta con la «bendición» explícita y automática que recibió Azcué.

Desdoblamiento y tensión con Milei

En el plano provincial, el esquema de Frigerio incluye su propia búsqueda de reelección, pero con un cronograma que promete chispazos con la Casa Rosada. La intención es adelantar los comicios a marzo de 2027, despegándose de las fechas nacionales.

Esta maniobra busca «provincializar» la discusión y blindar la gestión local de los vaivenes económicos del país. Sin embargo, el riesgo político es alto: Javier Milei ha tildado de «traidores» a los gobernadores que apelan al desdoblamiento, lo que pone a la alianza entre Juntos por Entre Ríos y los libertarios en una situación de extrema fragilidad.

El fin de las PASO: Un golpe al PJ

A este tablero se suma la firme intención del Gobierno Provincial de suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Esta medida impactaría de lleno en un peronismo entrerriano que hoy atraviesa una etapa de dispersión y disputas internas.

Sin las PASO para dirimir sus diferencias de manera institucional, el PJ corre el riesgo de llegar a marzo totalmente atomizado. Según la lectura de Troncoso, una oposición fragmentada terminaría por consolidar la hegemonía del actual oficialismo en todo el territorio entrerriano.

Con información del portal Ricardo David

Redaccion de 7Paginas