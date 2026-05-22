Estrategias contra la crisis: Federación apuesta a los grandes eventos y al trabajo público-privado para sostener el turismo

En un contexto nacional donde la macroeconomía golpea con dureza a la actividad turística, la ciudad de Federación ha decidido implementar una agresiva agenda de promoción y eventos para blindar el sector. Con una infraestructura que supera los 100 alojamientos y ofrece alrededor de 13.000 plazas hoteleras, sumadas a una amplia oferta gastronómica, el trabajo mancomunado entre el Estado municipal y el sector privado se convirtió en la llave para sostener la economía local.

Además de las campañas de promoción que se vienen desarrollando en la República Oriental del Uruguay, desde la secretaria de turismo de la municipalidad de Federacioj confirmaron a radio UNO Federacion, una fuerte grilla de eventos masivos para los próximos meses, orientados a generar pernoctaciones y consumo en la temporada baja.

El «Abuelazo Termal»: un claro ejemplo de sinergia

Uno de los anuncios que mayor expectativa generó en los últimos días fue la confirmación del «Abuelazo Termal», un evento privado que se desarrollará en el mes de agosto y que concentrará a más de 600 adultos mayores de distintos puntos del país.

Al respecto el secretario de turismo Ezequiel Marozzini explicó la tracción económica que genera esta propuesta: “Es una intervención excelente entre lo público y lo privado. El Abuelazo Termal lo organiza la empresa Grupo Clima, que recientemente adquirió un hotel aquí con capacidad para 60 personas. Como el evento traerá a 600 participantes, la empresa vende sus ubicaciones, pero necesita contratar al menos 10 hoteles más de la ciudad para albergar al resto. Esa es la motividad de eventos que valoramos y buscamos para salir adelante en este momento difícil”, apuntaló.

Grilla confirmada: deporte, salud y motor

La agenda de eventos masivos no se agota en el turismo de la tercera edad. Las gestiones locales ya aseguraron otras convocatorias clave para el resto del año:

Olimpíadas Médicas: Un evento gestionado por el municipio que reunirá en la ciudad termal a 1.000 profesionales de la salud.

Liga de Fútbol Femenino de Salón (Noviembre): Las negociaciones están a punto de cerrarse para congregar a más de 400 jugadoras, garantizando un alto impacto en la hotelería y la gastronomía.

Global Festival Motor: Una importante exposición privada de autos y motos que se desarrolla este fin de semana bajo la organización del productor local Armando, contando con el respaldo logístico del municipio.

Torneo Tres Pueblos: Una destacada competencia deportiva que también tiene lugar este fin de semana, movilizando delegaciones regionales.

El norte entrerriano piensa en «formato región»

Frente a la crisis, la estrategia de Federación no es aislada. Recientemente, las autoridades locales mantuvieron un encuentro clave en el marco de la Región de Salto Grande, donde participaron representantes de Concordia, Chajarí, Villa del Rosario, Santa Ana y Salto (Uruguay).

En dicha mesa de trabajo existió una coincidencia unánime: la necesidad de comercializar y diseñar eventos en conjunto bajo el formato de microrregión. La estrategia apunta a que cada localidad aporte su característica distintiva, potenciando los dos grandes denominadores comunes que las unen y las vuelven competitivas: el río Uruguay y las aguas termales.

Finalmente, Marozzini renovó la invitación a todos los emprendedores y empresarios que tengan propuestas concretas para dinamizar la actividad: “Nosotros desde el Estado promovemos estas situaciones. Aquellos privados que tengan ideas para ir para adelante se pueden arrimar a la Secretaría, porque la única manera de salir de esto es trabajando en conjunto todas las áreas: cultura, deporte y turismo”, dijo en el programa Entre Lineas de radio UNO Federación.