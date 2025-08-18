“Estudia Música en Concordia”

Las propuestas académicas incluyen las Tecnicaturas Universitarias en Psicogerontología, en Acompañamiento Terapéutico y en Instrumentista Musical (Piano y Guitarra). Además, este año se abre por primera vez la Licenciatura en Canto Popular, una carrera largamente esperada por la comunidad artística local.

Una sede de referencia en formación artística

La responsable de la sede Concordia, Bernardita Zalisñak, destacó:

“Nuestra sede es referencia en la formación artística, única con propuestas universitarias de este tipo en la región, con las Tecnicaturas en Instrumentación Musical y en Canto. Estamos celebrando con mucho orgullo la apertura de las preinscripciones y por primera vez se abrirá la Licenciatura en Canto Popular, carrera que se venía demandando hace años por nuestra comunidad de artistas y será la primera formación de grado que tenemos en ese campo”.

La nueva licenciatura formará profesionales capaces de asesorar, diseñar y evaluar producciones culturales y musicales en organismos estatales y privados, aportando al desarrollo artístico con mirada crítica y compromiso regional, nacional y latinoamericano.

Salud mental: un área en crecimiento

Junto a las propuestas artísticas, la FHAYCS-UADER también sostiene su fuerte presencia en el campo de la Salud Mental.

La Tecnicatura en Psicogerontología prepara profesionales especializados en el acompañamiento terapéutico de personas mayores. Al respecto, Zalisñak explicó a 7Paginas, “La Psicogerontología brinda herramientas indispensables para prevenir las consecuencias psíquicas del deterioro cognitivo en la vejez y promover un envejecimiento saludable y activo. También forma profesionales capaces de diseñar planes y programas para instituciones públicas y privadas que trabajan con adultos mayores”.

En el mismo sentido, subrayó que la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico continúa siendo una de las carreras con mayor demanda en la sede.

Una propuesta universitaria de calidad y gratuita

Desde la sede Concordia señalaron que están visitando escuelas e instituciones de la región para dar a conocer esta oferta académica, que representa una gran oportunidad para estudiar cerca de casa y acceder a títulos universitarios, gratuitos y de alcance nacional.

Informes y contacto

Quintana 37 – Concordia

alumnadocdia@fhaycs.uader.edu.ar

+54 9 345 415-3915

Instagram: @fhaycs_cdia

Canal oficial en WhatsApp: Sede Concordia FHAyCS-UADER

Más info en: fhaycs-uader.edu.ar/sedes-fhaycs/concordia